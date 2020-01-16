Языковая инспекция: полицейские, врачи и педагоги Ида-Вирумаа стали лучше владеть эстонским языком

Языковые проверки в регионе проводятся с 1999 года. И если раньше предписания делались примерно в отношении 70% полицейских Ида-Вирумаа, то сегодня около половины не владеет языком на должном уровне.

При этом нет ни одного стража порядка, который бы не знал язык вообще, просто для некоторых полицейских чинов необходимо знание на высоком уровне С1.

Инспекция отмечает, что владение эстонским улучшилось и у других специалистов - врачей и педагогов.