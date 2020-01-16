Чт, 16.01.2020
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Языковая инспекция: полицейские, врачи и педагоги Ида-Вирумаа стали лучше владеть эстонским языком

Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig

Языковая инспекция проверяет знание эстонского у полицейских Ида-Вирумаа и заверяет, что владение государственным языком у стражей правопорядка улучшилось, пишет Rus.ERR.

Языковые проверки в регионе проводятся с 1999 года. И если раньше предписания делались примерно в отношении 70% полицейских Ида-Вирумаа, то сегодня около половины не владеет языком на должном уровне.

При этом нет ни одного стража порядка, который бы не знал язык вообще, просто для некоторых полицейских чинов необходимо знание на высоком уровне С1. 

Инспекция отмечает, что владение эстонским улучшилось и у других специалистов - врачей и педагогов. 

Проблемой же в ведомстве называют недостаточное знание эстонского у приезжей рабочей силы и обслуживающего персонала.

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