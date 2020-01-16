Чт, 16.01.2020
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Илья Ковальчук становится лидером "Монреаля"

Илья Ковальчук

ФОТО: David Kirouac/ZUMAPRESS.com

Два матча регулярного первенства НХЛ состоялись минувшей ночью

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Чикаго» (1:4).

Россиянин набрал пятое (1+4) очко в шести играх за «Канадиенс». Всего в 23 матчах сезона на его счету 14 (4+10) баллов.

Сегодня Ковальчук провел на льду 20:57 – лучший айстайм среди нападающих «Монреаля», в том числе 2:29 – в большинстве.

Форвард нанес один бросок в створ ворот, применил четыре силовых приема, завершив игру с полезностью «+1».

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:3 ОТ).

Россиянин ассистировал Якубу Ворачеку, который забросил победную шайбу в овертайме.

Всего в 47 играх сезона Проворов набрал 25 (9+16) очков.

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