Михаэлю Шумахеру пообещали выздоровление через три года

Еще осенью прошлого года Михаэля Шумахера привезли в госпиталь Жоржа Помпиду в Париже, он якобы находился в сознании и смог помочь медикам получить необходимые результаты. 69-летний хирург-кардиолог Филипп Менаше тогда положил спортсмена в свое отделение.

Ученый известен применением стволовых клеток для восстановления сердечной ткани. Теперь же, сообщают иностранные источники,Шумахер снова приехал в госпиталь, а Менаше якобы согласился лечить его нервную систему, хотя на протяжении 30 лет ученые пытались восстановить мозг с помощью стволовых клеток, но положительного результата не получили.

Если верить источникам, в больнице спортсмен будет находиться на протяжении 1-3 лет.