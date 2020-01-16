Чт, 16.01.2020
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Михаэлю Шумахеру пообещали выздоровление через три года

Михаэль Шумахер

ФОТО: Wire/PA Images

Выдающийся гонщик, легендарный спортсмен Михаэль Шумахер, по данным зарубежных СМИ, был госпитализирован в клинику прорывной медицины в Париже. Там знаменитость уже проходил обследование несколько лет назад, теперь же появилась надежда на его спасение, передает Car.ru.

Еще осенью прошлого года Михаэля Шумахера привезли в госпиталь Жоржа Помпиду в Париже, он якобы находился в сознании и смог помочь медикам получить необходимые результаты. 69-летний хирург-кардиолог Филипп Менаше тогда положил спортсмена в свое отделение.

Ученый известен применением стволовых клеток для восстановления сердечной ткани. Теперь же, сообщают иностранные источники,Шумахер снова приехал в госпиталь, а Менаше якобы согласился лечить его нервную систему, хотя на протяжении 30 лет ученые пытались восстановить мозг с помощью стволовых клеток, но положительного результата не получили.

Если верить источникам, в больнице спортсмен будет находиться на протяжении 1-3 лет.

Супруга Михаэля Шумахера не раз отмечала, что гонщик сам не хочет распространять данные касательно своего здоровья, он просит держать данные в секрете.

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