Михаэлю Шумахеру пообещали выздоровление через три года

Выдающийся гонщик, легендарный спортсмен Михаэль Шумахер, по данным зарубежных СМИ, был госпитализирован в клинику прорывной медицины в Париже. Там знаменитость уже проходил обследование несколько лет назад, теперь же появилась надежда на его спасение, передает Car.ru.
Еще осенью прошлого года Михаэля Шумахера привезли в госпиталь Жоржа Помпиду в Париже, он якобы находился в сознании и смог помочь медикам получить необходимые результаты. 69-летний хирург-кардиолог Филипп Менаше тогда положил спортсмена в свое отделение.
Ученый известен применением стволовых клеток для восстановления сердечной ткани. Теперь же, сообщают иностранные источники,Шумахер снова приехал в госпиталь, а Менаше якобы согласился лечить его нервную систему, хотя на протяжении 30 лет ученые пытались восстановить мозг с помощью стволовых клеток, но положительного результата не получили.
Если верить источникам, в больнице спортсмен будет находиться на протяжении 1-3 лет.
Супруга Михаэля Шумахера не раз отмечала, что гонщик сам не хочет распространять данные касательно своего здоровья, он просит держать данные в секрете.