Elron запустит дополнительные пассажирские поезда только к 2025 году

В связи с постоянным ростом пассажиропотока на железной дороге, который в прошлом году вырос на 8% и достиг 8,3 миллионов пассажиров, правительство летом 2019 года решило приобрести для компании Elron шесть новых поездов.

Конкурс госпоставки на новые поезда будет объявлен в течение ближайших двух месяцев, но дополнительные поезда появятся на линии Таллинн-Тарту только через пять лет, когда будет закончена электрификация эстонской железнодорожной сети.