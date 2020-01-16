Чт, 16.01.2020
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Elron запустит дополнительные пассажирские поезда только к 2025 году

Поезд.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Дополнительные пассажирские поезда будут поставлены в Эстонию в конце 2024 года, пишет Rus.ERR.

В связи с постоянным ростом пассажиропотока на железной дороге, который в прошлом году вырос на 8% и достиг 8,3 миллионов пассажиров, правительство летом 2019 года решило приобрести для компании Elron шесть новых поездов.

Конкурс госпоставки на новые поезда будет объявлен в течение ближайших двух месяцев, но дополнительные поезда появятся на линии Таллинн-Тарту только через пять лет, когда будет закончена электрификация эстонской железнодорожной сети.

После модернизации железной дороги поезда смогут использовать как существующую, так и новую контактную сеть.

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