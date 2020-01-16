Чт, 16.01.2020
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  • Хищение двух бутылок водки привела жителя Кохтла-Ярве к суровому наказанию

Хищение двух бутылок водки привела жителя Кохтла-Ярве к суровому наказанию

Иллюстративная водка

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Утром 27 ноября прошлого года 44-летний мужчина похитил две бутылки водки в продуктовом магазине на Пуру-теэ в кохтла-ярвеском районе Ахтме. После совершения преступления 44-летний мужчина пригрозил убить охранника и скрылся с места происшествия. Полиция разыскала мужчину и задержала его в качестве подозреваемого.

На время предварительного расследования он был взят под стражу по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова.

Задержанному было предъявлено обвинение в ограблении, сопровождавшемся насилием и угрозой оружием и совершенном лицом, ранее совершавшим грабеж. Кроме того, мужчина был обвинен присвоении имущества.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, обвиняемый ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке, в том числе за совершение аналогичных преступлений.

13 января Вируский уездный суд признал его виновным в порядке согласительного производства и приговорил к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения.

 «Если человек не извлекает уроки из своих прежних наказаний и не встает на путь законопослушания, не остается ничего иного, как изолировать его от общества. Теперь у него будет много времени для размышлений», - пояснил прокурор Сергей Листов.

Решение суда еще не вступило в силу.

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