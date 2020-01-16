Хищение двух бутылок водки привела жителя Кохтла-Ярве к суровому наказанию

Утром 27 ноября прошлого года 44-летний мужчина похитил две бутылки водки в продуктовом магазине на Пуру-теэ в кохтла-ярвеском районе Ахтме. После совершения преступления 44-летний мужчина пригрозил убить охранника и скрылся с места происшествия. Полиция разыскала мужчину и задержала его в качестве подозреваемого.
На время предварительного расследования он был взят под стражу по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова.
Задержанному было предъявлено обвинение в ограблении, сопровождавшемся насилием и угрозой оружием и совершенном лицом, ранее совершавшим грабеж. Кроме того, мужчина был обвинен присвоении имущества.
По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, обвиняемый ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке, в том числе за совершение аналогичных преступлений.
13 января Вируский уездный суд признал его виновным в порядке согласительного производства и приговорил к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения.
«Если человек не извлекает уроки из своих прежних наказаний и не встает на путь законопослушания, не остается ничего иного, как изолировать его от общества. Теперь у него будет много времени для размышлений», - пояснил прокурор Сергей Листов.
Решение суда еще не вступило в силу.