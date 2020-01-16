В Европарламенте обвинили Россию в искажении истории Второй мировой войны

Трансляция дискуссии на тему "Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне" велась на сайте ЕП.

"Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю. Хотя Советский Союз понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны", — заявил он.

Депутат от Европейской народной партии и экс-глава МИД Латвии Сандра Калниете назвала Сталина "союзником Гитлера". По ее словам, СССР якобы позволил Германии атаковать Западную Европу и оставил Великобританию один на один с войсками вермахта.

При этом зампредседателя Еврокомиссии Вера Йоурова назвала недопустимым приравнивание СССР к нацистской Германии. "Нельзя забывать, что совершили советские солдаты во время Второй мировой войны, когда Германия была врагом СССР. Советские солдаты понесли огромные потери", — отметила она.

В конце декабря посол России в Польше Сергей Андреев был приглашен в МИД Польши после того, как Путин высказался о польской политике в 30-е годы прошлого века. Президент назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".