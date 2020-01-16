Финансовая комиссия обсудит пенсионную реформу с заинтересованными группами

По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Кокка, на заседание приглашены представители работающих в данной сфере учреждений, организаций и заинтересованных групп.

Кокк подчеркнул, что перевод второй ступени пенсионного страхования на добровольную основу важен, поскольку люди сами смогут принимать решения относительно своих накоплений и будущего. В то же время не менее важный аспект – чтобы пенсионные фонды продолжали инвестировать в экономику Эстонии. Благодаря этим инвестициям доход ежегодно смогут получать и присоединившиеся к фонду.

Кокк отметил, что возможности для инвестирования расширятся. Повысится конкуренция, и управляющие фондами должны будут прилагать больше усилий для того, чтобы удержать клиентов. По предварительным оценкам, это повысит производительность пенсионных фондов и в будущем обеспечит более высокие пенсии. «Надеюсь, что обсуждения закона о пенсии пройдут в конструктивном ключе и в результате будет проведена реформа пенсионной системы, которая откроет рынок для конкуренции и даст фондам больше возможностей для повышения производительности. Реформа также призвана стимулировать экономику Эстонии и дать людям право самостоятельно решать, как лучше всего делать пенсионные накопления», – сказал Кокк.

Он добавил, что после обсуждения финансовая комиссия рассмотрит предложения и мнения, представленные заинтересованными группами, а также поступившие от депутатов многочисленные поправки и примет решения в отношении хода производства и изменения законопроекта.

Заместитель председателя финансовой комиссии Марис Лаури отметила, что действующую пенсионную систему нельзя ломать, переводя вторую ступень на добровольную основу. «На опасность такого шага и возможный последующий ущерб указывает даже пояснительная записка к законопроекту, не говоря уже об анализах экспертов и Банка Эстонии», - сказала она.

«Все указывает на то, что несмотря на пламенные речи, коалиция не планирует обсуждать законопроект по существу или выслушивать мнения критиков. Учитывая, что запланировано лишь одно обсуждение на пару часов с десятком приглашенных участников, сложно поверить обещаниям о доскональном обсуждении», – сказала Лаури. По ее словам, коалиция четко хочет как можно быстрее завершить обсуждение законопроекта. В данном случае это лишь подтверждает, что у правительства отсутствуют аргументы и оно планирует силой принять проект в Рийгикогу.

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о накопительных пенсиях и, в связи с этим, в другие законы (реформа обязательной накопительной пенсии) (108 SE) вносит изменения в регулирование второй ступени пенсионного страхования, благодаря которым люди получат новые возможности для накопления пенсий.

Законопроект вносит следующие важные изменения: люди смогут самостоятельно решать, накапливать пенсию во второй ступени пенсионного страхования или нет, – как те, кто уже присоединились ко второй ступени на момент вступления поправок в силу, так и те, кто еще не успел; накапливать пенсию можно будет не только посредством пенсионных фондов, но и с помощью пенсионного инвестиционного счета; появится право на определенных условиях снять деньги с накопительного счета второй ступени до выхода на пенсию; по достижении пенсионного возраста каждый сможет самостоятельно решать, как использовать накопленные средства.