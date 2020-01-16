С сегодняшнего дня изменился порядок обучения в автошколах и сдачи экзаменов по теории и вождению

Начиная с сегодняшнего дня в Эстонии меняется порядок обучения вождению в автошколах а также приема государственных экзаменовпо теории и вождению - новая система в большей степени учитывает особенности повседневного движения и дает экзаменуемому возможность планировать свой собственный учебный процесс., пишет Postimees.
Для учащихся, которые приступят к обучению в автошколах после 1 февраля, начальный период подготовки водителя категории В составит минимум четыре недели, но это зависит, прежде всего, от способности автошколы планировать работу. Студент должен пройти не менее 30 часов вождения и 28 часов теории.
Основные изменения в экзаменах по теории на B-категорию
В экзамен по теории добавится 10 вопросов. Таким образом, всего вопросов будет 40, на них необходимо ответить в течение 30 минут.
Экзамен по теории состоит из двух частей.
30 вопросов по правилам дорожного движения, психологии движения и транспортным средствам, как и сейчас. При ответе можно сделать до пяти ошибок.
10 вопросов по безопасности дорожного движения, описывающих дорожные ситуации, когда кто-то может пострадать или погибнуть. При ответе может быть сделано не более одной ошибки.
В апреле добавится возможность зарегистрироваться на государственный экзамен по теории сразу же по завершении теоретического раздела в автошколе. Таким образом, больше не нужно будет ждать завершения всех учебных поездок. Следует помнить, что теоретический экзамен, сданный в Департаменте шоссейных дорог, действителен в течение 12 месяцев, и за этот срок необходимо сдать экзамен по вождению.
Основные изменения в приеме экзаменов по вождению на В-категорию
Отныне больше не будет поманевренно расписанного способа выполнения упражнений - экзаменатор сам будет решать, как разрешить данную ситуацию. Перед каждым упражнением экзаменатор объяснит содержание, цель и параметры оценки упражнения.
При выполнении упражнений больше не будет назначаться количество возможных попыток. Три упражнения, необходимые для экзамена по вождению, должны быть выполнены в течение 10 минут. Экзаменатор считает экзамен проваленным, если экзаменуемый допустил значительную ошибку или не выполнил упражнения в течение отведенного времени.
Больше не будет определенного списка ошибок, на основании которых считается, что экзамен по вождению провален. Экзаменатор должен решить, сдал ли экзаменуемый экзамен по вождению, в зависимости от того, соблюдает ли экзаменуемый правила дорожного движения и безопасно ли он управляет автомобилем.
Если экзаменуемый не сдает экзамен по вождению в третий раз, его/ее направляют на продолжение обучения в автошколу, где он должен пройти не менее двух часов вождения. Зарегистрироваться на новый экзамен по вождению можно после прохождения дополнительного обучения.
В прошлом году Департамент шоссейных дорог принял 34 068 экзаменов по теории и 36 207 экзаменов по вождению. С первого раза теорию сдали 76% участников экзаменов, а вождение - 56%. Из экзаменов по вождению 26 370 были экзаменами на категорию B.