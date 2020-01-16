В Ида-Вирумаа финнам продают Нарву вместе с Ивангородом

На прошедшей в конце года в Нарвской крепости Северо-эстонской туристической конференции эксперт по коммуникациям Рауль Ребане сказал, что поскольку Пярну уже исхожен и осмотрен финнами, то нельзя исключать, что Нарва станет следующим Пярну.

"Может быть, в Эстонии вообще всего два объекта, которые имеют вкус пятизвездочного коньяка. Вдобавок к Старому городу Таллинна, это уникальный комплекс смотрящих друг на друга крепостей в Нарве, однако очень многие о нем не знают. Я бы назвал это неиспользованным ресурсом", - отметил он.

Благодаря электронной визе

С нового года Ида-Вируский туристический кластер старается активнее предлагать пока незадействованный ресурс.

"Особенно здорово, что к поездке на ярмарку Matka мы разработали новый продукт, который создан на базе предложений самих финнов. Они сами говорят, что им очень хочется чего-то увлекательного, и теперь организовать это проще благодаря возможности электронной визы", - рассказала координатор ида-вируского туризма Кадри Ялонен. Она заверяет, что в дальнейшем пакет будут предлагать всем интересующимся, а не только северным соседям.

ПЕККА ЛИННАЙНЕН: Возможность посетить за одну поездку также Ивангород добавит интереса к приезду в Нарву.

Турпакет включает одну ночевку в Нарве, в приграничном городе вдобавок к крепости посетят бастионы, а организует поездку йыхвиская турфирма Vip Tours. Наряду с трансграничным приключением в Хельсинки прорекламируют одни из крупнейших культурных мероприятий уезда - Йыхвиский балетный фестиваль и Дни оперы в Нарве. "А также победителя конкурса на лучшее приключение Ида-Вирумаа - банное приключение в центре отдыха Lammasmäe, которое тоже подходит финнам как нельзя лучше", - сказала Ялонен.

За 11 месяцев прошлого года количество ночевок финнов в уезде, по сравнению с тем же периодом 2018 года, выросло на пару процентов, преодолев отметку в 21 000 (общее число ночлегов туристов выросло на семь процентов до 447 000 и в общей сложности добавилось около 32 000 ночевок). "Это хороший знак, но показатели среди финнов пока очень скромные: в среднем пара тысяч ночлегов в месяц", - прокомментировала Ялонен.

Поэтому обстоятельная работа на финском рынке продолжается и наряду с участием в ярмарках в планах продолжить устраивать пресс-туры и поездки для туроператоров, чтобы увеличить известность Ида-Вирумаа у северных соседей.

Держит кулаки

Эстофил и друг Ида-Вирумаа Пекка Линнайнен сказал, что за позитивными показателями размещения стоит рост известности Ида-Вирумаа. По его мнению, пакет посещения Нарвы и Ивангорода обещает стать историей успеха.