Чт, 16.01.2020
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Канепи и Контавейт узнали имена своих соперниц на Australian Open

Anett Kontaveit pidi kaks tundi ja kolm minutit kestnud kohtumise järel siiski tunnistama vastase paremust. 

ФОТО: PATRICK HAMILTON/AFP

Анетт Контавейт и Кайа Канепи узнали, с кем им придется сражаться в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом круге 29-я ракетка мира, Контавейт, встретится со 110-й ракеткой мира Астрой Шарма (WTA 110.). Шарма получила от организаторов для участия в одиночном турнире wild card. В прошлом году Шарма дошла до полуфинала Australian Open в миксте, где  в паре с Джоном-Патриком Смитом проиграла Радживу Рамилю и Барборе Крейчиковой.

Канепи, занимающая сотое место в мировом рейтинге, в первом круге сразится с теннисисткой, прошедшей квалификационный турнир.

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