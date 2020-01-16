Канепи и Контавейт узнали имена своих соперниц на Australian Open

В первом круге 29-я ракетка мира, Контавейт, встретится со 110-й ракеткой мира Астрой Шарма (WTA 110.). Шарма получила от организаторов для участия в одиночном турнире wild card. В прошлом году Шарма дошла до полуфинала Australian Open в миксте, где в паре с Джоном-Патриком Смитом проиграла Радживу Рамилю и Барборе Крейчиковой.