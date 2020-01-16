Известный производитель аудиотехники закрывает более ста магазинов по всему миру и увольняет персонал

На этой неделе представители компании подтвердили, что в течение следующих нескольких месяцев Bose закроет огромное количество своих розничных магазинов в различных регионах мира. Сотни сотрудников будут уволены в результате закрытия магазинов, но они получат выходное пособие, пишет Ixbt.com.

Bose будет постепенно закрывать розничные магазины в США, Европе, Японии и Австралии, в общей сложности будет закрыто 119 магазинов. При этом у компании останется 130 магазинов в Китае и ОАЭ, а также точки в Индии, Юго-Восточной Азии и Южной Корее.