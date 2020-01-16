Работодатели в бешенстве: государство хочет обязать их проверять, законно ли у них работают иностранцы

Предприниматели считают, что проверять законность работы людей в Эстонии должно государство, а не они, пишет Postimees.
Законопроект, ужесточающий условия найма иностранцев для краткосрочной работы в Эстонии, снова на столе у правительства. И хотя споры по деталям еще продолжаются, сутью изменения является наложение на работодателей ответственности за незаконно приезжающих из третьих стран на работу в Эстонию работников.
Это означает, что обязанность доказывать законность работы в Эстонии, кроме прибывающих на краткосрочную работу из третьих стран работников и их работодателей, распространится и на использующее арендную рабочую силу предприятие, то есть на предпринимателей-пользователей. То же требование могло бы предъявляться и к фирме, в командировку в которую отправляется работник-иностранец. Сколько эстонских предприятий используют иностранную рабочую силу, Департамент полиции и погранохраны не смог сказать, не проведя масштабного анализа данных.
Правительство торопится с поправками
Инициированными Министерством внутренних дел поправками хотят воспрепятствовать злоупотреблениям правилами работы в Эстонии, а также гарантировать, чтобы предприятия не уклонялись от уплаты налогов, или не платили бы иностранцам зарплату ниже среднего по Эстонии.
Правительство торопится с поправками. Предпринимательский спрос на иностранную рабочую силу очень быстро увеличился, также участилась практика, когда рабочую силу с Украины для Эстонии сдает в аренду работающее в Польше предприятие, которое не платит здесь налогов. Если в 2018 году Департамент полиции и погранохраны выдал 19 805 разрешения на краткосрочную работу, то в прошлом году регистраций было уже 32 262. На 2020 год предсказывается поступление как минимум 36 000 ходатайств. Для сравнения: в 2017 году полиция выдала 7509 разрешений на краткосрочную работу.
Однако большее количество иностранной рабочей силы означает и то, что появляется все больше работодателей, которые нарушают законы – это указано в пояснительной записке к законопроекту. Одной из самых больших проблем для государства является уклонение от уплаты налогов на рабочую силу. Только за три месяца прошлого года государство недополучило по налогам 8,7 миллиона евро.
Для решения проблемы еще летом прошлого года министр внутренних дел Март Хельме представил поправки к закону, регулирующему работу иностранцев, запланировав их вступление в силу уже в декабре прошлого года. Но так просто это не прошло.
Самые большие претензии к инициативе поступили из Министерства социальных дел. Например, министр социальных дел Танель Кийк сказал, что у поправок нет нормального анализа влияния. И сейчас, после того, как МВД представил правительству уточненную версию законопроекта, Кийк отметил, что хвосты торчат из технического вопроса законопроекта.
«При создании бюрократических механизмов нужно учесть, чтобы не возникли правовые споры и неразумно большое количество обязанностей для всех предпринимателей, а также для тех, кто работает в соответствии с действующими законами. Это вопрос поиска баланса».
И хотя согласно законопроекту закон могут нарушать 1000-5000 человек, обязанность доказывать распространится на всех, и повлияет на многие использующие иностранную рабочую силу предприятия и десятки тысяч работников. А это может снизить привлекательность эстонской предпринимательской среды. По оценке МВД, проверка работников должна проходить просто, это можно сделать через э-поиск на сайте полиции. Если у работника нет права работать в фирме, в разделе самообслуживания того же сайта можно подать электронное ходатайство о регистрации на краткосрочную работу в Эстонии.
Исполнительный директор Эстонского центрального союза работодателей Арто Аас и генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс не понимают, почему предприниматель-пользователь, работая из добрых побуждений и исполняя все условия договора, заключенного между ним и работодателем, должен на равных с работодателем отвечать за иностранца. «Почему надзорное учреждение не может вместо предпринимателя-пользователя проверять, на законных ли основаниях иностранец работает в Эстонии?» - поинтересовались они в обращении, направленном в Министерство внутренних дел. Одним из возможных решений они назвали, например, введение обязательной системы карточек для работников на стройке, в том числе и для арендной рабочей силы, о которой Postimees неоднократно писал.
При помощи поправок предпринимателям-пользователям в дальнейшем хотят вменить обязанность обеспечивать и то, чтобы работающий у него иностранец делал это законно, по заключенному между работодателем и предпринимателем-пользователем договору или какому-либо другому соглашению. В то же время, и сейчас пользователю нужно проверить, есть ли у работающего у него иностранца законное право на пребывание и работу в Эстонии. Так, работодателей наказывают, если они берут на работу незаконно находящегося в Эстонии иностранца, позволяют иностранцам нарушать правила работы в стране, а также за то, что они не платят им зарплату или платят меньше, чем предусмотрено законом.
В случае если обязанность не выполняется, физическое лицо может ждать штраф в размере 1200, а юридическое лицо – до 32 000 евро. В то же время штрафы предусмотрены и действующим сейчас законом.
Например, если работодатель или посредник рабочей силы зарегистрировали иностранца на краткосрочную сезонную работу, а иностранец в действительности начал работать на стройке или у предпринимателя-пользователя, то деятельность иностранца не отвечает правовому основанию для работы в Эстонии и указанным целям, и работодатель должен зарегистрировать его для краткосрочной работы в Эстонии в общем порядке.
Налоговую преференцию польских фирм отменят
Кроме изменения Закона об иностранцах есть план изменить и законы о подоходном налоге и налогообложении. Это означает, что в дальнейшем налог с оборота должны будут платить и те иностранные фирмы, которые поставляют в Эстонии арендную рабочую силу. Нынешний закон создавал для них преференцию: они могут сдавать рабочую силу в аренду по меньшей цене, чем те, кто платит налоги с ее зарплат. Кроме большего контроля над иностранными работниками МВД надеется помочь созданию равных конкурентных условий для эстонских фирм.
Сейчас налоги не нужно платить в случае, если, например, польская фирма нанимает в качестве арендных рабочих граждан Украины, которых отправляют на работу в Эстонию меньше, чем на 183 дня. У Эстонии как страны, где выполняются работы, есть право обложить зарплату работника налогами в случае, если его работодатель находится в Эстонии. Но если работник заключил договор с польской фирмой, то обязанности платить налоги не возникает. Поправки должны изменить такую ситуацию.
Обложение подоходным налогом может поднять цены на услугу по предоставлению арендной рабочей силы, а это означает, что иностранная арендная рабочая сила уже не будет такой привлекательной, как это было до сих пор. В то же время пропадет возможность арендовать в качестве работников людей, с зарплат которых не нужно платить подоходный налог ни в одной стране.
По оценке Министерства финансов, в 2020 году в госбюджет могут поступить дополнительно 4,5 миллиона евро, если под влиянием поправок к закону, например, за 500 иностранцев будут уплачены налоги.
Согласно действующему закону, поправки должны вступить в силу 31 марта этого года, а те, что касаются налогов – 1 октября.