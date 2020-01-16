Работодатели в бешенстве: государство хочет обязать их проверять, законно ли у них работают иностранцы

Исполнительный директор Эстонского центрального союза работодателей Арто Аас и генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс не понимают, почему предприниматель-пользователь, работая из добрых побуждений и исполняя все условия договора, заключенного между ним и работодателем, должен на равных с работодателем отвечать за иностранца. «Почему надзорное учреждение не может вместо предпринимателя-пользователя проверять, на законных ли основаниях иностранец работает в Эстонии?» - поинтересовались они в обращении, направленном в Министерство внутренних дел. Одним из возможных решений они назвали, например, введение обязательной системы карточек для работников на стройке, в том числе и для арендной рабочей силы, о которой Postimees неоднократно писал.

При помощи поправок предпринимателям-пользователям в дальнейшем хотят вменить обязанность обеспечивать и то, чтобы работающий у него иностранец делал это законно, по заключенному между работодателем и предпринимателем-пользователем договору или какому-либо другому соглашению. В то же время, и сейчас пользователю нужно проверить, есть ли у работающего у него иностранца законное право на пребывание и работу в Эстонии. Так, работодателей наказывают, если они берут на работу незаконно находящегося в Эстонии иностранца, позволяют иностранцам нарушать правила работы в стране, а также за то, что они не платят им зарплату или платят меньше, чем предусмотрено законом.

В случае если обязанность не выполняется, физическое лицо может ждать штраф в размере 1200, а юридическое лицо – до 32 000 евро. В то же время штрафы предусмотрены и действующим сейчас законом.

Например, если работодатель или посредник рабочей силы зарегистрировали иностранца на краткосрочную сезонную работу, а иностранец в действительности начал работать на стройке или у предпринимателя-пользователя, то деятельность иностранца не отвечает правовому основанию для работы в Эстонии и указанным целям, и работодатель должен зарегистрировать его для краткосрочной работы в Эстонии в общем порядке.

Налоговую преференцию польских фирм отменят

Кроме изменения Закона об иностранцах есть план изменить и законы о подоходном налоге и налогообложении. Это означает, что в дальнейшем налог с оборота должны будут платить и те иностранные фирмы, которые поставляют в Эстонии арендную рабочую силу. Нынешний закон создавал для них преференцию: они могут сдавать рабочую силу в аренду по меньшей цене, чем те, кто платит налоги с ее зарплат. Кроме большего контроля над иностранными работниками МВД надеется помочь созданию равных конкурентных условий для эстонских фирм.

Сейчас налоги не нужно платить в случае, если, например, польская фирма нанимает в качестве арендных рабочих граждан Украины, которых отправляют на работу в Эстонию меньше, чем на 183 дня. У Эстонии как страны, где выполняются работы, есть право обложить зарплату работника налогами в случае, если его работодатель находится в Эстонии. Но если работник заключил договор с польской фирмой, то обязанности платить налоги не возникает. Поправки должны изменить такую ситуацию.

Обложение подоходным налогом может поднять цены на услугу по предоставлению арендной рабочей силы, а это означает, что иностранная арендная рабочая сила уже не будет такой привлекательной, как это было до сих пор. В то же время пропадет возможность арендовать в качестве работников людей, с зарплат которых не нужно платить подоходный налог ни в одной стране.

По оценке Министерства финансов, в 2020 году в госбюджет могут поступить дополнительно 4,5 миллиона евро, если под влиянием поправок к закону, например, за 500 иностранцев будут уплачены налоги.