Эстония, Латвия, Литва: пять ожидаемых гибридных автомобилей 2020 года

Какие же гибридные автомобили будут завоевывать внимание на рынке в 2020 году? Специальный анализ автомобильного рынка подготовила компания RIA.com Marketplaces.

1. Hyundai Kona Hybrid

В Норвегии электрический кроссовер Hyundai Kona Electric пользуется спросом, но не получил хорошего отклика на всем европейском рынке. В то же время кроссовер с бензиновым двигателем пришелся по вкусу европейцам. И гибридный вариант, который начал появляться в ЕС осенью 2019 года, может особенно полюбиться жителям Эстонии и их соседям. Силовая установка Hyundai Kona Hybrid построена на основе бензинового двигателя объемом 1,6 л и синхронного электромотора, общая мощность которых составляет 141 л.с. Расход топлива в комбинированном цикле — 3,9 л/100 км.

2. Volkswagen Golf 8 GTE

Дебют нового «Гольфа» был, пожалуй, одним из самых ожидаемых событий в европейском автомобильном сообществе. И в 2020 году в линейке доступных вариантов нового «Гольфа» должен появиться 204-сильный e-Hybrid на базе 1,4-литрового бензинового турбо мотора и подзаряжаемый гибрид Golf GTE, двигатели которого суммарно будут выдавать до 245 лошадиных сил.

3. Škoda Octavia iV

Новую «Октавию» четвертого поколения в Европе ожидали с нетерпением: чешский бренд завоевал здесь солидную репутацию, а нынешняя Octavia A7 выходила на первое место по продажам не только в Чехии, но и в Австрии, Швейцарии, Финляндии и Польше. На презентации машины нового поколения были заявлены сразу два варианта гибридной установки. В основе обеих лежит 1,4-литровый TSI, но отдача у них разная: 204 или 245 лошадиных сил. Оба гибрида будут заряжаться от бытовой электросети и смогут проехать на электрической тяге до 50 км.

4. Kia Niro PHEV

Корейский бренд, активно ассимилирующийся в Европе, до недавних пор предлагал клиентам только самозаряжающийся гибрид Niro. Теперь же поклонники зеленых машин могут обратить внимание и на еще более экономный (от 1,3 л/100 км в смешанном цикле) новый вариант Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid с возможностью подзарядки аккумуляторов от внешних источников энергии, способный преодолевать порядка 50 км, не сжигая ни капли ископаемого топлива, в режиме электромобиля.

5. Toyota RAV4 PHEV

Представленный в ноябре 2019-го новый гибридный RAV4 с возможностью подзарядки имеет все шансы стать одним из самых ожидаемых автомобилей года. Это самый мощный представитель линейки RAV4 когда-либо построенный Toyota: его гибридная установка на базе 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов развивает 306 л.с. и дает возможность проехать больше 50 км в режиме электромобиля. На европейский рынок RAV4 Plug-in Hybrid официально выйдет во второй половине 2020 года.

«В Эстонии очень популярны гибриды. И их количество за последние несколько лет выросло в разы. И более половины от всех гибридов представлены от марки Toyota, — говорит член правления компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец. — В последующие года мы увидим еще больший спрос на гибриды. И пока у электромобилей не будет большого запаса хода и приемлемой цены, марки, которые производят гибриды, будут укрепляться на рынке Эстонии и всего Евросоюза».

Популярные гибриды: от Эстонии и до Украины

Согласно данным сайта auto24.ee, в Эстонии из 22 тысяч выставленных на продажу автомобилей, продается 275 подержанных гибридов, почти половина из которых приходится на марку Toyota. Что касается новых гибридных автомобилей, то на рынке Эстонии представлена не только марка Toyota, но и Lexus, BMW, KIA, Volvo, Mazda и другие.

В Латвии, согласно сайту auto.lv, продается 19 тысяч автомобилей, из которых 2100 гибридов. Как в Эстонии, латвийцы отдают предпочтение маркам Toyota и Lexus.

В Литве, по данным сайта autoplius.lt, из 39 тысяч продаваемых автомобилей гибридных чуть больше 900 авто. Из этого количества чуть более 400 автомобилей марки Toyota. Также 250 автомобилей марки Lexus и по полсотни авто марки Ford и BMW.

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), в 2018 году рыночная доля гибридных автомобилей в Литве составляла 7,2%, в Эстонии 6,2%, а в Латвии 4,0%.