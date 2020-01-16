Чт, 16.01.2020
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Кокорин забил за "Зенит" первый в 2020 году гол

Александр Кокорин.

ФОТО: Peter Kovalev / Peter Kovalev/TASS

Форвард "Зенита" Александр Кокорин в двустороннем матче команды забил первый гол в текущем году, передает Р-Спорт.

Петербургский клуб проводит тренировочный сбор в Катаре. В среду, 15 января, команда провела две тренировки. В рамках одной из них был сыгран двусторонний матч, в котором Кокорин забил первый гол.

 8 октября 2018 года Кокорин стал участником двух конфликтов в центре Москвы и позже был приговорен к заключению в исправительной колонии. 17 сентября 28-летний футболист вышел на свободу. "Зенит" подал заявление на дозаявку форварда на сезон, но получил отказ.

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