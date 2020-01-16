В Таллинне появится новый детский сад

Строительство финансирует Таллинн совместно со структурным и инвестиционным фондом Европейского cоюза.

«Стратегия развития Таллинна включает цель обеспечить всем детям, чьи родители этого хотят, получать дошкольное образование в развивающей игровой среде как можно ближе к дому, - сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. – На сегодняшний день мы достигли ситуации, когда в городе достаточно мест в детских садах. Но в быстроразвивающийся район Хааберсти переехало много молодых семей, что вызвало необходимость создать там новые места в детских садах. Мы также стремимся к тому, чтобы среда, в которой дети проводят большую часть дня, была приятной и безопасной».

Здание по адресу Ярвеотса-теэ, 33, построили в конце 1970-х, в последнее время оно находилось в распоряжении Таллиннской Кадакаской основной школы. Простояв около семи лет пустым, здание наконец получит второй шанс.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги отметил, что и жители района, и районная управа долго ждали реконструкции этого здания: «Помимо учебных и игровых помещений в здании будет восстановлен бассейн и вспомогательные помещения», - сказал Ханимяги, выразив надежду, что работы пойдут по плану.

Здание будет энергосберегающим, будут применены современные конструкции, устройства и материалы. Помимо помещений для групп в здании смогут расположиться классы для занятий искусством, кулинарией, библиотека, залы, бассейн, раздевалки и душевые, кабинеты, кухонные и технические помещения. Учтены и особые потребности: в здании будет установлен лифт, приспособленный для инвалидных колясок, а также специальный туалет. Крытая нетто-площадь увеличится в сравнении с прежней на 933 м2 – появятся дополнительный зал и открытая учебная зона, будут закрыты террасы. В порядок приведут двор, установят игровые площадки.