Чт, 16.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна во Флоренцию за 135 евро!

Флоренция.

ФОТО: /Gimmi

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна во Флоренцию начиная со 135 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Занзибар начиная с 377 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 428 евро

Туда-обратно из Таллинна в Малайзию начиная с 469 евро

Туда-обратно из Таллинна в Токио начиная с 481 евро

Туда-обратно из Таллинна на Сен-Мартен начиная с 483 евро

Туда-обратно из Таллинна в Мадрид начиная со 170 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Южную Америку начиная с 350 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Гваделупу начиная с 534 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мартинику начиная с 535 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Осаку начиная с 542 евро

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