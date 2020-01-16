Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна во Флоренцию за 135 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна во Флоренцию начиная со 135 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Занзибар начиная с 377 евро
Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 428 евро
Туда-обратно из Таллинна в Малайзию начиная с 469 евро
Туда-обратно из Таллинна в Токио начиная с 481 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сен-Мартен начиная с 483 евро
Туда-обратно из Таллинна в Мадрид начиная со 170 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Южную Америку начиная с 350 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Гваделупу начиная с 534 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Мартинику начиная с 535 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Осаку начиная с 542 евро