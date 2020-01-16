Результаты рейтинга роста цен на жилье в крупнейших городах мира

Какие же города находятся в первой пятерке? На первой строчке по состоянию на сентябрь 2019 года стоит Будапешт, в котором жилье в годовой динамике подорожало на 24,1%. Китайские мегаполисы занимают вторую и третью позиции: Сиань с ростом на 15,9% и Ухань, жилье в котором выросло в цене на 14,9%. Четвертое место занял хорватский Загреб, который прибавил 14,5%.