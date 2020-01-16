Овечкин рассказал о новом контракте в НХЛ

Спортсмен заявил, что до 1 июля клуб не может вести с ним переговоры. Он признался, что хотел бы до конца карьеры играть за «Кэпиталс», и назвал Вашингтон своим домом. «Это удобно твоей семье, у тебя складываются тесные отношения с городом и командой. Мы не хотим никуда уезжать, это наш второй дом», — добавил хоккеист.