Канцлер юстиции погрозила Дмитриеву пальцем

Председателю Люганузеского волостного собрания Дмитрию Дмитриеву после освобождения Хейди Уусталу от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы поступило несколько таких обращений от жителей волости.

Руководство Люганузеского волостного собрания обсудило поступившие заявления и обращения на своем заседании 11 декабря, но не посчитало важным включить этот вопрос в повестку дня волостного собрания. Руководство решило, что Люганузеское волостное собрание не будет вмешиваться в компетенцию волостного управления как исполнительного органа. Руководство констатировало также в своем решении, что волостное собрание не занимается кадровой политикой.

Гражданин Люганузеской волости обратился к канцлеру юстиции, поскольку счел, что волостное собрание до сих пор не пришло к точке зрения относительно той части поданных ходатайств, что касается отставки Виктора Рауама. Выразить недоверие волостному управлению может только волостное собрание.

Заявления жителей волости следует рассматривать в соответствии с пунктом закона об ответе на меморандумы и ходатайства о разъяснении, а также о подаче коллективных обращений, как меморандум, в котором лица делают предложение об организации работы учреждения или органа или о формировании развития области деятельности. Адресат меморандума должен ответить на обращение, и если выраженные в меморандуме точки зрения и предложения не будут учтены, то в ответе надо объяснить причины этого. Однако Дмитриев подателям заявлений не ответил.