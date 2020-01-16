Канцлер юстиции погрозила Дмитриеву пальцем

Канцлер юстиции не считает правомерным, что председатель Люганузеского волостного собрания Дмитрий Дмитриев не ответил на обращения граждан, в которых содержались требования восстановить в должности Хейди Уусталу и отправить в отставку волостного старейшину Виктора Рауама, сообщает "Северное побережье".
Председателю Люганузеского волостного собрания Дмитрию Дмитриеву после освобождения Хейди Уусталу от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы поступило несколько таких обращений от жителей волости.
Руководство Люганузеского волостного собрания обсудило поступившие заявления и обращения на своем заседании 11 декабря, но не посчитало важным включить этот вопрос в повестку дня волостного собрания. Руководство решило, что Люганузеское волостное собрание не будет вмешиваться в компетенцию волостного управления как исполнительного органа. Руководство констатировало также в своем решении, что волостное собрание не занимается кадровой политикой.
Гражданин Люганузеской волости обратился к канцлеру юстиции, поскольку счел, что волостное собрание до сих пор не пришло к точке зрения относительно той части поданных ходатайств, что касается отставки Виктора Рауама. Выразить недоверие волостному управлению может только волостное собрание.
Заявления жителей волости следует рассматривать в соответствии с пунктом закона об ответе на меморандумы и ходатайства о разъяснении, а также о подаче коллективных обращений, как меморандум, в котором лица делают предложение об организации работы учреждения или органа или о формировании развития области деятельности. Адресат меморандума должен ответить на обращение, и если выраженные в меморандуме точки зрения и предложения не будут учтены, то в ответе надо объяснить причины этого. Однако Дмитриев подателям заявлений не ответил.
Канцлер юстиции считает, что волостное собрание должно было ответить подателям заявлений относительно касающегося волостного старейшины ходатайства. "Поэтому прошу Вас организовать, чтобы заявителям ответили на этот вопрос", - говорится в подписанном Юлле Мадизе обращении. Жители волости не могут, конечно, инициировать выражение недоверия волостному старейшине, однако могут выразить соответствующее желание своим представителям, и на это также нужно ответить. Отставка же является собственным решением человека и ее от волостного собрания потребовать нельзя.