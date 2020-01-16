Чт, 16.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Задержанный на 48 часов старейшина волости Отепя: подозрения показались странными

Задержанный на 48 часов старейшина волости Отепя: подозрения показались странными

Кайдо Тамберг.

ФОТО: Arvo Meeks

Старейшина волости Отепя Кайдо Тамберг, который во вторник был задержан на 48 часов бюро коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции, вышел на свободу в четверг утром, пишет газета Lõuna-Eesti Postimees.

Комментируя предъявленные полицией предварительные подозрения, Тамберг назвал их странными.

«Я не вижу в этих подозрениях повода для акций вроде той, что прошла. Во-вторых, речь по большей части идет о старых делах. Я считаю, что можно было просто спросить. Все эти документы находятся в свободном доступе. Это мое мнение и, конечно, следствие идет. Возможно, однажды дело дойдет до обвинения, а если будет обвинение, будет и суд. И обстоятельства прояснятся», - сказал он.

Во вторник бюро коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции задержало Тамберга, Лепика и двух частных лиц. Предварительные подозрения предъявлены по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся присвоения имущества. Одному из задержанных также предъявлено подозрение по статье о злоупотреблении доверием.

После задержания был проведет обыск на рабочих местах и в домах у подозреваемых, а также на связанных с ними предприятиях. В ходе расследования полиция проверяет в том числе законность сделок и договоренностей в отношении одного объекта недвижимости, а также собственности на замок Сангасте. Уголовное расследование находится в начальной стадии и для проверки подозрений полиция собирает дополнительные доказательства.

В четверг утром Лыунаская окружная прокуратура сообщила BNS, что не считает нужным ходатайствовать в суде об аресте подозреваемых.

Читать также

Актуально

За рубежом

Читать также

НАВЕРХ