Круче, чем у нас: плюс к завышенной цене квартиры - пикантная планировка

Высокая цена съемной квартиры в Лондоне не соответсвует ее странной и неприятной планировке, уверены потенциальные квартиросъемщики и портал Kodustiil.
Сдающаяся внаем за 1625 фунтов стерлингов (1872 евро) студия в Лондоне вывела из себя ищущих съемное жилье в столице объединенного королевства.
«Это впечатляющее жилище с недавно обновленным по последнему слову моды интерьером. В замечательной студии высокие потолки и ремонт сделан из высококачественных материалов», - написано в рекламе квартиры.
Als ik de nieuwjaarsbeelden na uitgaan mag geloven en al die Geordie Shore mensen, dan is dit ideaal voor hun 🙈.— Zélia 👩🏼💻 (@Chezzelia) January 16, 2020
‘London bedsit up for rent for £1,625 a month... with toilet next to bed’ https://t.co/ASSm3IjnXG
Однако в объявлении ничего не сказано о странной планировке квартиры. Спальная зона в квартире находится рядом с ванной и туалетом, а точнее - кровать расположена рядом с унитазом. Фотографии и план квартиры можно найти на странице thesun.co.uk.