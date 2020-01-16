Чт, 16.01.2020
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Круче, чем у нас: плюс к завышенной цене квартиры - пикантная планировка

Londoni üüripakkumine.

ФОТО: Shutterstock

Высокая цена  съемной квартиры в Лондоне не соответсвует ее странной и неприятной планировке, уверены потенциальные квартиросъемщики и портал Kodustiil.

Сдающаяся внаем за 1625 фунтов стерлингов (1872 евро) студия в Лондоне вывела из себя ищущих съемное жилье в столице объединенного королевства. 

«Это впечатляющее жилище с недавно обновленным по последнему слову моды интерьером. В замечательной студии высокие потолки и ремонт сделан из высококачественных материалов», - написано в рекламе квартиры.

Однако в объявлении ничего не сказано о странной планировке квартиры. Спальная зона в квартире находится рядом с ванной и туалетом, а точнее - кровать расположена рядом с унитазом. Фотографии и план квартиры можно найти на странице thesun.co.uk.

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