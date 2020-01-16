Яанус Пийрсалу: ложные данные стали судьбоносными для абхазских эстонцев

В нынешнем случае важнее всего тот факт, что в 2015 году полиция именно после оценки опасностей со стороны КаПо изменила практику предоставления гражданства потомкам оптантов, что особенно болезненно ударило по абхазским эстонцам. Статус двух сотен человек изменили на основании секретной – опа! – нет, не закона, а оценки опасности, о которой я осмелюсь сказать, что как минимум те данные, которые официально известны, не отвечают действительности, или вообще взяты с потолка.

Не могло быть никаких 40 000 «прощупывающих почву», поскольку это просто нарушило бы работу консульских отделов Эстонии в России. Кто-то помнит такую новость? Не помнит, потому что этого просто не может быть.

У Эстонии в России есть три консульских отдела: в Москве, Петербурге и Пскове. Если в течение 13 лет (2002-2014) в эти три зарубежные представительства обратились 40 000 «прощупывающих почву», то в среднем это составило почти 3100 человек в год. Поскольку в году 255 рабочих дней, каждый рабочий день в каждый консульский отдел должны были в среднем обращаться чуть больше четырех человек. Поскольку министр внутренних дел уточнил «почти» и «в большей степени в России», то округлим до четырех человек в день, которые обращались к эстонским консулам с желанием получить гражданство. При таких цифрах, один консул должен был каждый день заниматься только этим вопросом, поскольку подача ходатайства о получении гражданства – это не самая простая процедура, которая требует времени.

В ответ на запрос Postimees Министерство иностранных дел ответило, что с мая 2004 по конец 2014 года во все зарубежные представительства Эстонии в России было подано 19 269 запросов, связанных с гражданством. (Получить статистику о посредничестве эстонских зарубежных представительств в получении паспортовх в период с 2002 по май 2004 годов, к сожалению, невозможно, поскольку в то время ходатайства регистрировали на бумажных носителях, которые сейчас уже переданы в архивы. Электронная регистрационная книга была открыта в мае 2004 года.) Но в число этих 19 000 вошли ходатайства о получении как первичного, так и повторного документа. Кроме того, это число содержит в себе и инфо-запросы в зарубежные представительства (по телефону, на электронную почту) по теме гражданства, которые не стали материалами производства. Ни о каком безумном наплыве людей, ходатайствующих о гражданстве, и речи не идет. Более того, это подтверждает и статистика, полученная по запросам в архивы.