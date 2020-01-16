Selver переводит сразу все свои магазины на электронные ценники

«Selver – инновационное предприятие, ориентированное на будущее, поэтому для нас очень важно перейти на более экологичные и менее обременительные для наших рабочих процессов решения. Цифровые альтернативы в сфере маркетинга, логистики и платежей, позволяющие не использовать бумагу, для Selver уже стали стандартом», – сказала член правления AS Selver Кристи Ломп.

Все магазины Selver перейдут на цифровые ценники. ФОТО: Хендрик Осула

В скором времени новшество будет введено в 53 магазинах сети. Поскольку цена на свежие овощи и фрукты меняется чаще, новая технология в первую очередь затронет именно эту категорию товаров.

Благодаря цифровым ценникам, цена и информация о товаре могут обновляться одним нажатием кнопки. Selver давно тестирует данную технологию, так что постепенно подобные ценники появятся и в других товарных категориях.

Переход на цифровые ценники является частью миссии Selver по снижению объемов используемой бумаги. На первом этапе проекта в магазинах Selver по всей Эстонии были установлены цифровые экраны, заменяющие бумажную рекламу.

Все магазины Selver перейдут на цифровые ценники. ФОТО: Хендрик Осула

Благодаря электронным ценникам магазины Selver смогут отказаться от использования примерно пятисот пачек офисной бумаги в год.