«Требователен к себе и подчиненным»: кто такой Михаил Мишустин

Михаилу Мишустину 53 года, он родился в Москве и учился в Московском станкоинструментальном институте (сейчас это Московский государственный технологический университет «Станкин»). По специальности он инженер-системотехник. Большую часть 1990-х Мишустин работал в Международном компьютерном клубе, занимавшемся привлечением информационных технологий в страну. В 1996 году он возглавил правление этой организации.

На госслужбу Мишустин пришел в 1998 году — в сферу налогообложения. Сначала он был помощником главы Государственной налоговой службы по информационным системам учета и контроля, затем — его заместителем. Аналогичная должность ему досталась и при преобразовании ведомства в Министерство по налогам и сборам, ее он занимал до 2004 года (за это время министерство сменило трех руководителей — Георгия Бооса, Александра Починка и Геннадия Букаева).

До 2006 года Мишустин руководил Роснедвижимостью (Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости), а после, до 2008-го — Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ; оба ведомства были упразднены в 2009 году). Работая с особыми экономическими зонами, Мишустин занимался внедрением системы «одного окна» для резидентов.

В конце 2000-х Мишустин занимался инвестиционным бизнесом: до 2010 года он был президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером ГК UFG Asset Management, у истоков которой стоял его бывший начальник в Государственной налоговой службе Борис Федоров

Мишустин интересуется спортом. В 2006 году он принял участие в показательном заплыве на открытии чемпионата России по плаванию в СК «Олимпийский». Политики и спортсмены соревновались в вольном стиле на дистанции 50 м.

Другое хобби Мишустина — хоккей. Он выходит на лед сам, а также числится в набсовете клуба ЦСКА. Известен он и как болельщик. «У Мишустина хорошие связи в силовых структурах. Его часто видели на хоккейных матчах с высокопоставленными чинами из ФСБ и МВД», — рассказывал источник РБК в 2010 году

Федеральную налоговую службу Мишустин возглавил в 2010 году — и был ее бессменным руководителем все это время. В UFG готовились к его назначению заранее, сообщил главный управляющий партнер группы Чарльз Райан: «С тех пор как в 2009 году г-н Мишустин был включен в президентский кадровый резерв, в UFG понимали, что существует большая вероятность, что ему предложат высокую правительственную должность». Он выступал за цифровизацию в сфере налогообложения, не поддерживал идею прогрессивной шкалы НДФЛ.

«Он требователен к себе и подчиненным», — охарактеризовал Мишустина бизнесмен Давид Якобашвили после назначения того на пост главы ФНС.

В 2011 году Мишустин вошел в тройку самых богатых российских чиновников с доходом 78,6 млн руб.