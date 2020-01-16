Конкуренция в бизнесе по доставке взвинтила эмоции до предела

Эстонцы все больше заказывают горячую пищу в контору и на дом, но конкуренция на рынке курьерских услуг повлекла за собой первые конфликты, в том числе на национальной почве, пишет Postimees.
На рынке разноски пищи в Эстонии действуют два крупных деятеля: много лет работающий здесь финский Wolt и эстонский Bolt, начавший оказывать эту услугу прошлой осенью. «Мы видим, что на этом рынке есть место для нескольких поставщиков, т.е. не видим проблемы в конкуренции. Конкуренция приносит пользу и потребителю, и поставщику», - прокомментировал пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов.
В то же время именно выход эстонцев на этот маленький рынок вызвал конфликт, свидетельствует внутренняя переписка, оказавшаяся в распоряжении Postimees.
«Глядя на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что, к сожалению, действительно появление конкурента на рынке повлияло на количество наших заказов. Второй важный фактор – большая доля курьеров, которые пробовали конкурирующую платформу, а теперь возвращаются к нам», - значится в письме работника эстонского филиала Wolt Эгерта Преэма своим курьерам, предназначенном для внутреннего пользования.
Преэм пишет, что фирма прекратила обучать новых курьеров, чтобы остальным хватило работы. «Мне действительно жаль, что мы оказались неспособны гарантировать всем вам достаточно заказов», - отмечает он, добавляя, что понимает фрустрацию и снижение мотивации курьеров.
Возмущение с национальным душком
Но больше всего курьеров Wolt возмутило двуличие правления фирмы. С одной стороны, утверждалось, что еще в ноябре прошлого года количество заказов катастрофически уменьшилось и местные курьеры страдали от их нехватки, и в то же время были заключены договоры с фирмами по аренде рабочей силы, с помощью которых планировалось нанять иностранных курьеров с Украины и других стран.
И, что еще хуже, якобы украинцам предоставили другие условия трудовых договоров, которые гарантируют им надежный доход даже в те часы, когда нет ни одного заказа.
«Мы призываем к прозрачности и соблюдению одинаковых условий для всех курьеров. Этого, увы, Wolt не может нам обеспечить. Причиной тому – скрытые схемы, в которые вовлечено и руководство Wolt», - пишет представитель группы местных курьеров.
По данным пишущего, директор по операциям Wolt Симон Рунцхаймер заключил договор о сотрудничестве с фирмой по аренде рабочей силы Leaderline, принадлежащей его другу Сергею Бреку, при посредничестве которой в Эстонию приехали работать более 40 украинцев. Курьеры разных национальностей работали в Wolt и Bolt без особых проблем и ранее, но в нынешнем случае иностранцам якобы предлагали возможность работать больше часов, чем обычно, за меньшую зарплату.
Дело в том, что курьерам Wolt предоставляется право работать каждые сутки в определенные промежутки времени, например, с 12.30 до 15.00 или с 15.30 до 18.00, а украинцы могут работать, когда захотят, и им капает гарантированная зарплата.
Руководство Wolt и не отрицает, что на самом деле задействовало фирмы по аренде рабочей силы, чтобы найти курьеров, и в их договоры вписаны часы с гарантированной оплатой. «На самом деле, у нас есть договоренность с одной фирмой в связи с забронированными часами и в этой фирме есть курьеры украинской национальности. Через эту фирму мы в течение некоторого времени нанимали курьеров и в последние полтора месяца мы увеличили количество работников данной фирмы в минимальной степени, чтобы не возникло ситуации, когда у наших курьеров нет заказов», - значится в письме Эгерта Преэма.
Как же обстоят дела с особыми условиями? Глава Wolt Eesti Лийз Ристаль утверждает в комментарии Postimees, что все курьеры работают на одинаковых условиях и по идентичным договорам. «Оплата не зависит от национальности, возраста, пола человека и т.п. Все наши курьеры равны, - заверяет она. – Сотрудничая с фирмами по аренде рабочей силы, мы все оговариваем объем часов, который они отрабатывают. Об этом и говорит скриншот письма Эгерта. Размер оплаты, принципы и условия оказания услуги всегда одни и те же и одинаковы для всех».
Внутреннее расследование не обнаружило нарушений
Как вообще происходит оплата курьеров? Она организована так, что они получают плату и за сделанные заказы, и за пройденную дистанцию. Поскольку ни один курьер не обязан являться на платформу и работать, залогом постоянного оказания услуги является то, что ежедневно 20-30% курьерских часов покрыто так называемыми забронированными часами.
«За один заказ мы платим курьеру-партнеру 4,5-5 евро. В час один курьер осуществляет 1,6-3,5 заказов в зависимости от спроса, местонахождения и времени заказчика. В случае если заказов нет, и партнер не осуществляет ни одного заказа, мы платим за забронированные часы в зависимости от дня недели и формы договора 5-7 евро», - пояснила Ристаль.
Что касается якобы предпочтения украинцев, Ристаль заверила, что для проверки претензий в фирме было начато внутреннее расследование, в ходе которого были опрошены и украинские наемные работники, и ни одного нарушения обнаружено не было. На службе Wolt сейчас находятся 2200 курьеров, половина которых работает на основании договора поручения в качестве физического лица, а остальные – через юридическое лицо, например, принадлежащее им паевое товарищество или фирму по аренде рабочей силы. У всех иностранных курьеров Wolt должны быть вид на жительство и вид на работу в Эстонии.