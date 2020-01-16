Конкуренция в бизнесе по доставке взвинтила эмоции до предела

На рынке разноски пищи в Эстонии действуют два крупных деятеля: много лет работающий здесь финский Wolt и эстонский Bolt, начавший оказывать эту услугу прошлой осенью. «Мы видим, что на этом рынке есть место для нескольких поставщиков, т.е. не видим проблемы в конкуренции. Конкуренция приносит пользу и потребителю, и поставщику», - прокомментировал пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов.

В то же время именно выход эстонцев на этот маленький рынок вызвал конфликт, свидетельствует внутренняя переписка, оказавшаяся в распоряжении Postimees.

«Глядя на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что, к сожалению, действительно появление конкурента на рынке повлияло на количество наших заказов. Второй важный фактор – большая доля курьеров, которые пробовали конкурирующую платформу, а теперь возвращаются к нам», - значится в письме работника эстонского филиала Wolt Эгерта Преэма своим курьерам, предназначенном для внутреннего пользования.

Преэм пишет, что фирма прекратила обучать новых курьеров, чтобы остальным хватило работы. «Мне действительно жаль, что мы оказались неспособны гарантировать всем вам достаточно заказов», - отмечает он, добавляя, что понимает фрустрацию и снижение мотивации курьеров.

Возмущение с национальным душком

Но больше всего курьеров Wolt возмутило двуличие правления фирмы. С одной стороны, утверждалось, что еще в ноябре прошлого года количество заказов катастрофически уменьшилось и местные курьеры страдали от их нехватки, и в то же время были заключены договоры с фирмами по аренде рабочей силы, с помощью которых планировалось нанять иностранных курьеров с Украины и других стран.

И, что еще хуже, якобы украинцам предоставили другие условия трудовых договоров, которые гарантируют им надежный доход даже в те часы, когда нет ни одного заказа.

«Мы призываем к прозрачности и соблюдению одинаковых условий для всех курьеров. Этого, увы, Wolt не может нам обеспечить. Причиной тому – скрытые схемы, в которые вовлечено и руководство Wolt», - пишет представитель группы местных курьеров.

По данным пишущего, директор по операциям Wolt Симон Рунцхаймер заключил договор о сотрудничестве с фирмой по аренде рабочей силы Leaderline, принадлежащей его другу Сергею Бреку, при посредничестве которой в Эстонию приехали работать более 40 украинцев. Курьеры разных национальностей работали в Wolt и Bolt без особых проблем и ранее, но в нынешнем случае иностранцам якобы предлагали возможность работать больше часов, чем обычно, за меньшую зарплату.

Дело в том, что курьерам Wolt предоставляется право работать каждые сутки в определенные промежутки времени, например, с 12.30 до 15.00 или с 15.30 до 18.00, а украинцы могут работать, когда захотят, и им капает гарантированная зарплата.