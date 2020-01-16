Прокуратура подозревает эстонских работников банка Danske в значительно большем отмывании денег

«В рамках уголовного дела для выявления предварительных преступлений ведется постоянное сотрудничество с другими странами, в том числе с США. Суть сотрудничества мы точнее разглашать не можем», - добавила Кюнгас.

Ранее было известно, что задержанные в связи с предполагаемым отмыванием денег в этом банке 11 человек, главным образом, являлись менеджерами клиентов, все они обвиняются в отмывании денег, черных денег было около 300 миллионов евро. Увеличится ли круг подозреваемых, прокуратура не уточняла.

До сих пор сообщалось, что прокуратура расследует две основные цепи отмывания денег: одна из них связана с Грузией, а вторая – с Азербайджаном.

В Грузии и Азербайджане местные власти самостоятельно расследуют эти случаи, а эстонская Государственная прокуратура может проверить их связь с эстонскими эпизодами.

В Азербайджане предварительное преступление связано с налогами, а в Грузии с мошенничеством. Большего прокуратура обнародовать не может, поскольку международное сотрудничество является крайне конфиденциальным, и нужно считаться с интересами других стран.