Правительство Эстонии решило объединить два департамента

На заседании в четверг кабинет правительства поддержал предложение министра сельской жизни объединить Сельскохозяйственный департамент и Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) в Сельскохозяйственно-пищевой департамент, который приступит к работе в январе 2021 года.
«Мы хотим с помощью слияния департаментов в еще большей мере сфокусировать ведомственные процессы и услуги на людях и предпринимателях, сделать их еще более эффективными и менее бюрократичными», - объяснил министр сельской жизни Арво Аллер.
По сообщению Министерства сельской жизни, благодаря реорганизации департаментов повысится способность к проведению сфокусированных на рисках аудитов, улучшится управление информацией по всей цепочке производства продуктов питания. Кроме того, повысится качество профилактической работы для снижения числа нарушений.