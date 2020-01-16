Чт, 16.01.2020
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Правительство Эстонии решило объединить два департамента

Свиньи

ФОТО: Ain Liiva

На заседании в четверг кабинет правительства поддержал предложение министра сельской жизни объединить Сельскохозяйственный департамент и Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) в Сельскохозяйственно-пищевой департамент, который приступит к работе в январе 2021 года.

«Мы хотим с помощью слияния департаментов в еще большей мере сфокусировать ведомственные процессы и услуги на людях и предпринимателях, сделать их еще более эффективными и менее бюрократичными», - объяснил министр сельской жизни Арво Аллер.

По сообщению Министерства сельской жизни, благодаря реорганизации департаментов повысится способность к проведению сфокусированных на рисках аудитов, улучшится управление информацией по всей цепочке производства продуктов питания. Кроме того, повысится качество профилактической работы для снижения числа нарушений.

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