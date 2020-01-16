Полный список: смотрите, для покупки каких электромобилей можно будет использовать госсубсидию

Подавать ходатайства можно было начиная с 18 декабря в специальной электронной среде. Размер субсидии составляет не более 5000 евро на одну машину и получить ее можно лишь при покупке автомобилей категорий M1 или N1. Более подробную информацию можно найти на домашней страничке Центра инвестирования в окружающую среду (KIK).

В условиях получения субсидии для покупки электромобиля сказано, что электромобиль можно приобрести только у признанного со стороны AMTEL продавца. На основании информации, полученной от этих продавцов, и был составлен список машин, на которые распространяется новая субсидия.

С помощью субсидии начиная с 17 января можно купить электромобиль, стоимость которого составляет не менее 14 990 евро. В то же время большая часть машин в списке относится к более высокому ценовому классу.

«К сожалению, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А снижению цен на электромобили способствует удорожание автомобилей с двигателем внутреннего сгорания», - заявил исполнительный директор AMTEL Арно Силлат.

Прием ходатайств будет осуществляться до тех пор, пока общая сумма субсидий на достигнет 600 000 евро. Размер субсидии для одного автомобиля составляет не более 5000 евро, а максимальная стоимость машины не должна превышать 50 000 евро без учета НСО.

По словам руководителя отдела субсидий и услуг KIK Антти Тооминга, ходатайства будут рассматриваться в порядке поступления. Это должно занять не более 70 дней.

«Если ходатайство берется в производство, мы сначала оцениваем его и даем ходатаю возможность исправить возможные недочеты. Разумеется, обнаруженные в ходатайстве ошибки не означают, что человек останется без субсидии, - пояснил Тооминг. - Подчеркнем еще раз, что в случае возникновения проблем при подаче ходатайства, введении данных или последующих операциях, можно смело обращаться за помощью к сотрудникам KIK. Мы будет только рады помочь».

Главные условия для получения субсидии

Подать ходатайство могут внесенные в Коммерческий регистр Эстонии предприниматели и имеющий эстонский личный код физические лица.

Субсидия распространяется на новые автомобили категорий M1 и N1, полностью работающие на электротяге.

Размер субсидии на один автомобиль составляет 5000 евро. Стоимость автомобиля не должна превышать 50 000 евро (без учета НСО).

В течение четырех лет года пробег электромобиля должен составить не менее 80 000 километров, 80 процентов из которых должны быть пройдены на территории Эстонии. Собственник автомобиля, купивший его с помощью субсидии, обязан на протяжении четырех лет отчитываться перед KIK о пройденном километраже. Чтобы подтвердить пробег возможны два варианта: либо с согласия получателя субсидии на автомобиль будет установлено считающее пробег устройство, либо собственник машины будет раз в год передавать KIK информацию о пробеге.

Энергия, используемая для прохождения первых 80 000 километров, должна быть получена из возобновляемых источников.

В случае использования субсидии каждое предприятие может купить не более 15 автомобилей, а частное лицо — одну машину. Согласно Закону о подоходном налоге, с выплачиваемой частному лицу субсидии будет удержан подоходный налог.

Вплоть до достижения указанного в договоре пробега электромобиль должен иметь страхование каско.

Получить субсидию можно лишь в том случае, если электромобиль будет куплен у одобренного Эстонским союзом предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) продавца. Если получатель субсидии не желает приобретать автомобиль у одного из одобренных со стороны AMTEL предприятия, он также может купить машину в одной из стран Европейской экономической зоны или в Швейцарии у производителя электромобилей, официального представителя марки или у одобренного со стороны производителя или представителя марки продавца. В этом случае ходатаю необходимо представить в KIK документы, которые подтверждают соответствие установленным требованиям.

К ходатайству необходимо приложить полученное от продавца ценовое предложение, либо договор купли-продажи. Важно иметь в виду, что договор купли-продажи не мог быть заключен ранее вступления в силу постановления, то есть 16 декабря 2019 года.

Зайти в среду э-дотаций можно по данной ссылке.