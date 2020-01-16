«Второй Путин невозможен, как невозможен второй Назарбаев в Казахстане»

15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию сделал ряд важных заявлений. В Конституцию РФ следует ввести правки. Обновленная конституция предполагает, что требования международных договоров могут исполняться только в том случае, если они не противоречат суверенитету РФ. Президентом России может стать человек, проживший в России не менее 25 лет и никогда не имевший иностранного гражданства и вида на жительства в другой стране. Высшие чиновники, министры, парламентарии и судьи также не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

Путин заявил, что в будущем роль в управлении государством губернаторов и парламента должна возрасти. Необходимо закрепить статус Госсовета и передать Госдуме часть полномочий президента по формированию правительств. Кроме того, Конституционный суд должен проверять новые законопроекты на соответствие Конституции до, а не после их подписания президентом. Несмотря на то, что поправки могут быть приняты парламентом в обычном порядке, президент посчитал нужным учесть мнение граждан и провести всенародное голосование.

Еще одной важной темой выступления стали демографические проблемы России. Послание Федеральному собранию началось со слов президента, что судьба страны напрямую зависит от количества детей, рожденных в российских семьях в ближайшие годы. Он предложил выплачивать материнский капитал размером в 466 тысяч рублей (примерно 7,5 тысяч евро) за рождение первого ребенка. До этого государство выделяло материнский капитал семьям только за второго ребенка.

После послания Путина Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев, ссылаясь на грядущие изменения в Конституции РФ, заявил об отставке правительства. В ответ президент предложил Медведеву должность замсекретаря Совета безопасности. Затем Путин заявил о назначении премьер-министром России главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Глава ФНС согласился.

Евгений Иванов, младший научный сотрудник научно-учебной лаборатории Мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ

На общем фоне послания выделяются два блока — демография и предложения по изменению Конституции. Демографический проект очень дорогой, но деньги на него будут изыскивать всеми силами, поскольку это один из последних больших проектов, закладывающихся в основу путинского наследия. Это важная составляющая его политического завещания. Упор на демографию, с одной стороны, означает частичный поворот от внешнеполитических авантюр и милитаризации к человеку, а точнее — к семье. С другой стороны — это яркий пример биополитики. Человек не принадлежит себе, он принадлежит государству, как и его потомство. Население, в понимании власти, такой же ресурс как нефть, газ и руда. Людей должно быть много, потому что они не только сеют, строят и воюют, как это было раньше, но и рождают идеи, знания, контент.