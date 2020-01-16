Экипажи «КАМАЗ-мастера» заняли первые четыре места на предпоследнем этапе «Дакара»

В общем зачёте отрыв Каргинова от Шибалова увеличился до 39 минут 33 секунд. Сотников на фоне проблем Алеша Лопрайса, проигрывающего на спецучастке более трёх часов, вышел на четвёртую позицию, но уступает белорусу Сергею Вязовичу почти час. «Дакар»-2020.