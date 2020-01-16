В самой большой автошколе Эстонии получение прав обойдется более чем в 1000 евро

Начиная со следующего месяца в самой крупной автошколе Эстонии Autosõit полный пакет обучения на B-категорию будет составлять 1075 евро, что на 164 евро больше, чем сейчас, пишет Geenius.
По словам члена правления Autosõit OÜ Индрека Мадара, главная причина повышения расценок обусловлена ростом цен на топливо, подорожанием используемых для практических уроков автомобилей и вступающей с 1 февраля поправкой, согласно которой программа обучения на B-категорию будет включать на восемь часов больше уроков вождения.
По словам Мадара, стоимость обучения в основном вырастет за счет увеличения числа обязательных уроков вождения, но в то же время он подчеркнул, что до окончания автошколы учащиеся в любом случае берут дополнительные уроки, количество которых обычно превышает число занятий, прописанных в новой программе.
Мадар, который и сам работает автоинструктором, ранее говорил, что в среднем при обучении на B-категорию каждый ученик проводит за рулем 30,46 урока по вождению, поэтому, по его мнению, после вступления изменений в силу учащимся его автошколы для успешной сдачи экзаменов будет хватать включенных в программу обязательных уроков вождения.