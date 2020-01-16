В самой большой автошколе Эстонии получение прав обойдется более чем в 1000 евро

По словам члена правления Autosõit OÜ Индрека Мадара, главная причина повышения расценок обусловлена ростом цен на топливо, подорожанием используемых для практических уроков автомобилей и вступающей с 1 февраля поправкой, согласно которой программа обучения на B-категорию будет включать на восемь часов больше уроков вождения.

По словам Мадара, стоимость обучения в основном вырастет за счет увеличения числа обязательных уроков вождения, но в то же время он подчеркнул, что до окончания автошколы учащиеся в любом случае берут дополнительные уроки, количество которых обычно превышает число занятий, прописанных в новой программе.