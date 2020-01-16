Картина дня: изменение порядка сдачи экзамена по вождению, отмывание денег в Danske и конфликт с приютом для животных

Полный список: смотрите, для покупки каких электромобилей можно будет использовать госсубсидию

В пятницу, 17 января, начиная с девяти часов утра все желающие смогут подать ходатайство для получения субсидии на покупку электромобиля. Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) опубликовал список машин, на покупку которых государство может выделить дотацию. Читать далее...

Собачий детектив: хозяйка потерявшегося пса обвиняет приют в попытке кражи, приют хозяйку - во лжи

Почти 400 комментариев, свыше 450 лайков и более 130 перепостов собрала на сегодняшний день в одной из русскоязычных групп Фейсбука история пользователя Lia Essen, рассказавшей о том, как ее собака вырвалась из рук во время прогулки, после чего оказалась в Таллиннском приюте для домашних животных, откуда якобы чуть не попала в чужие руки - то ли по халатности, то ли по злому умыслу работников. Читать далее...

Читайте, как с февраля изменится порядок сдачи экзаменов по теории и вождению

С февраля изменится порядок сдачи внутришкольных и государственных экзаменов по теории и вождению: экзамены будут в большей степени учитывать происходящее в повседневной жизни. Читать далее...

"Второй Путин невозможен, как невозможен второй Назарбаев в Казахстане"

Правительство России в полном составе подало в отставку. По словам премьера Дмитрия Медведева, это сделано на фоне предстоящих изменений в Конституции, о которых во время послания Федеральному Собранию объявил президент России. Rus.Postimees попросил российских экспертов прокомментировать события вчерашнего дня. Читать далее...

Конкуренция в бизнесе по доставке взвинтила эмоции до предела

Эстонцы все больше заказывают горячую пищу в контору и на дом, но конкуренция на рынке курьерских услуг повлекла за собой первые конфликты, в том числе на национальной почве. Читать далее...

Яанус Пийрсалу: ложные данные стали судьбоносными для абхазских эстонцев

В 2015 году не было никакой надобности менять политику предоставления гражданства потомкам оптантов-абхазских эстонцев, пишет в Postimees журналист Яанус Пийрсалу.

Работодатели в бешенстве: государство хочет обязать их проверять, законно ли у них работают иностранцы

Предприниматели считают, что проверять законность работы людей в Эстонии должно государство, а не они. Читать далее...

Прокуратура подозревает эстонских работников банка Danske в значительно большем отмывании денег

Количество предварительные преступлений в расследовании отмывания денег в банке Danske Bank перевалило отметку в десять, а общий объем связанных с ним денег за два миллиарда долларов, подтвердила Postimees пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас. Читать далее...

США пытаются понять, что стоит за отставкой правительства РФ

США пытаются понять, что стоит за новостями об отставке правительства РФ. Об этом в среду, 15 января, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус. Читать далее...

В Ида-Вирумаа финнам продают Нарву вместе с Ивангородом

На проходящей в эти выходные в Хельсинки туристической ярмарке Matka северным соседям предложат совершенно новый пакет, который включает посещение как Нарвской, так и Ивангородской крепости. Читать далее...

Безумные американские горки: рынок недвижимости Эстонии сейчас и 20 лет назад

Ясное дело, что за последние 20 лет цены на недвижимость менялись туда-сюда, и хотя вскоре рост цен может наконец замедлить свой ход и даже притормозить, окончательное снижение цен предсказать трудно. Читать далее...

Языковая инспекция: полицейские, врачи и педагоги Ида-Вирумаа стали лучше владеть эстонским языком

Языковая инспекция проверяет знание эстонского у полицейских Ида-Вирумаа и заверяет, что владение государственным языком у стражей правопорядка улучшилось. Читать далее...

Эстонскому рекорду холода исполняется 80 лет: будет ли он когда-нибудь побит?

Завтра исполняется 80 лет температурному рекорду в Эстонии. Нынешней зимой, когда стабильно держится плюсовая температура, кажется особенно невероятным, что за окном мог бы царить 40-градусный мороз. Читать далее...

В самой большой автошколе Эстонии получение прав обойдется более чем в 1000 евро