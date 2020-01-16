Картина дня: обстрел автобусов в Кохтла-Ярве, изменение порядка сдачи экзамена по вождению и конфликт в приюте для животных

Правительство России в полном составе подало в отставку. По словам премьера Дмитрия Медведева, это сделано на фоне предстоящих изменений в Конституции, о которых во время послания Федеральному Собранию объявил президент России. Rus.Postimees попросил российских экспертов прокомментировать события вчерашнего дня. Читать далее...

Скандал с прослушкой о Зеленском: лишится ли кресла премьер Украины?

На Украине обнародовали аудиозаписи, на которых люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра, замглавы Национального банка и министра финансов, обсуждают экономическую политику страны и нелестно отзываются о компетенции президента Владимира Зеленского. Читать далее...

Суд подозревает, что за деловым спором двух компаний стоит преступный умысел

Хотя прокуратура не обнаружила никаких следов преступления в деловом споре логистических компаний, суд не согласился с этим и приказал снова возбудить дело. Среди прочего был выявлен ряд недостатков в работе прокуратуры. Читать далее...

Конкуренция в бизнесе по доставке взвинтила эмоции до предела

Эстонцы все больше заказывают горячую пищу в контору и на дом, но конкуренция на рынке курьерских услуг повлекла за собой первые конфликты, в том числе на национальной почве. Читать далее...

Яанус Пийрсалу: ложные данные стали судьбоносными для абхазских эстонцев

В 2015 году не было никакой надобности менять политику предоставления гражданства потомкам оптантов-абхазских эстонцев, пишет в Postimees журналист Яанус Пийрсалу.

Работодатели в бешенстве: государство хочет обязать их проверять, законно ли у них работают иностранцы

Предприниматели считают, что проверять законность работы людей в Эстонии должно государство, а не они. Читать далее...

Прокуратура подозревает эстонских работников банка Danske в значительно большем отмывании денег

Количество предварительные преступлений в расследовании отмывания денег в банке Danske Bank перевалило отметку в десять, а общий объем связанных с ним денег за два миллиарда долларов, подтвердила Postimees пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас. Читать далее...

Жители Эстонии скупают туры в теплые страны: топовые направления не изменились

Пасмурная погода этой зимой увеличила продажи туров в теплые страны – в этом году большинство путешественников из Эстонии проводят зимний отпуск в Египте, на Канарских островах и в Таиланде. Читать далее...

США пытаются понять, что стоит за отставкой правительства РФ

США пытаются понять, что стоит за новостями об отставке правительства РФ. Об этом в среду, 15 января, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус. Читать далее...

В Ида-Вирумаа финнам продают Нарву вместе с Ивангородом

На проходящей в эти выходные в Хельсинки туристической ярмарке Matka северным соседям предложат совершенно новый пакет, который включает посещение как Нарвской, так и Ивангородской крепости. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Полиция ищет хулиганов, которые испортили стену дома в Таллинне

Кесклиннаское отделение полиции просит помощи в опознании лиц, которые в ноябре прошлого года испортили принадлежащее квартирному товариществу имущество по адресу Пярнуcкое шоссе, 82. Двое молодых мужчин, показанных на видео, изрисовали стену многоквартирного дома краской. Читать далее...

Безумные американские горки: рынок недвижимости Эстонии сейчас и 20 лет назад

Ясное дело, что за последние 20 лет цены на недвижимость менялись туда-сюда, и хотя вскоре рост цен может наконец замедлить свой ход и даже притормозить, окончательное снижение цен предсказать трудно. Читать далее...

Языковая инспекция: полицейские, врачи и педагоги Ида-Вирумаа стали лучше владеть эстонским языком

Языковая инспекция проверяет знание эстонского у полицейских Ида-Вирумаа и заверяет, что владение государственным языком у стражей правопорядка улучшилось. Читать далее...

Эстонскому рекорду холода исполняется 80 лет: будет ли он когда-нибудь побит?

Завтра исполняется 80 лет температурному рекорду в Эстонии. Нынешней зимой, когда стабильно держится плюсовая температура, кажется особенно невероятным, что за окном мог бы царить 40-градусный мороз. Читать далее...

В самой большой автошколе Эстонии получение прав обойдется более чем в 1000 евро