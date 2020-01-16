Картина дня: обстрел автобусов в Кохтла-Ярве, изменение порядка сдачи экзамена по вождению и конфликт в приюте для животных

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями четверга.
ФОТО 〉 Подробности полицейской операции в Кохтла-Ярве: там обстреляли два автобуса с людьми
Сегодня, 16 января, полиция провела в Кохтла-Ярве спецоперацию. Это было вызвано тем, что в городе обстреляли два автобуса. Задержаны один 20-летний подозреваемый и два несовершеннолетних. Читать далее...
В Раквере найден мертвым известный местный спортсмен
По сообщению Идаской префектуры, 8 января утром возле дома на улице Валликраави в Раквере было найдено тело 34-летнего мужчины. По данным Virumaa Teataja, речь идет о тренере и бывшем волейболисте Хендрике Курике. Читать далее...
В поселке рядом с Нарвой в квартире найдены тела мужчины и женщины
Вечером 14 января в квартире одного из домов поселка Олгина под Нарвой, были найдены тела 80-летней женщины и 57-летнего мужчины. Читать далее...
Полный список: смотрите, для покупки каких электромобилей можно будет использовать госсубсидию
В пятницу, 17 января, начиная с девяти часов утра все желающие смогут подать ходатайство для получения субсидии на покупку электромобиля. Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) опубликовал список машин, на покупку которых государство может выделить дотацию. Читать далее...
Собачий детектив: хозяйка потерявшегося пса обвиняет приют в попытке кражи, приют хозяйку - во лжи
Почти 400 комментариев, свыше 450 лайков и более 130 перепостов собрала на сегодняшний день в одной из русскоязычных групп Фейсбука история пользователя Lia Essen, рассказавшей о том, как ее собака вырвалась из рук во время прогулки, после чего оказалась в Таллиннском приюте для домашних животных, откуда якобы чуть не попала в чужие руки - то ли по халатности, то ли по злому умыслу работников. Читать далее...
Полиция нашла пропавшего 25-летнего мужчину
Полиция просила помощи в поисках 25-летнего Ханса, который 13 января ушел из своего временного места жительства в Тапа. К вечеру 16 января он был найден. Читать далее...
Читайте, как с февраля изменится порядок сдачи экзаменов по теории и вождению
С февраля изменится порядок сдачи внутришкольных и государственных экзаменов по теории и вождению: экзамены будут в большей степени учитывать происходящее в повседневной жизни. Читать далее...
Жительница Силламяэ: отсутствие гражданства мешает получить работу, а без работы нельзя получить гражданство
В редакцию Rus.Postimees обратились две жительницы Силламяэ - мать и ее взрослая дочь Диана. По их словам, Диана хотела получить эстонское гражданство, чтобы устроиться на более высокооплачиваемую работу в госсекторе, но оказалось, что ее нынешний источник дохода - зарплата по договору подряда - не позволяет ходатайствовать о гражданстве. В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что ходатайствующий о гражданстве должен иметь постоянный доход в Эстонии. Но зарплата по договору подряда вполне подходит под это определение. Читать далее...
"Второй Путин невозможен, как невозможен второй Назарбаев в Казахстане"
Правительство России в полном составе подало в отставку. По словам премьера Дмитрия Медведева, это сделано на фоне предстоящих изменений в Конституции, о которых во время послания Федеральному Собранию объявил президент России. Rus.Postimees попросил российских экспертов прокомментировать события вчерашнего дня. Читать далее...
Скандал с прослушкой о Зеленском: лишится ли кресла премьер Украины?
На Украине обнародовали аудиозаписи, на которых люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра, замглавы Национального банка и министра финансов, обсуждают экономическую политику страны и нелестно отзываются о компетенции президента Владимира Зеленского. Читать далее...
Суд подозревает, что за деловым спором двух компаний стоит преступный умысел
Хотя прокуратура не обнаружила никаких следов преступления в деловом споре логистических компаний, суд не согласился с этим и приказал снова возбудить дело. Среди прочего был выявлен ряд недостатков в работе прокуратуры. Читать далее...
Конкуренция в бизнесе по доставке взвинтила эмоции до предела
Эстонцы все больше заказывают горячую пищу в контору и на дом, но конкуренция на рынке курьерских услуг повлекла за собой первые конфликты, в том числе на национальной почве. Читать далее...
Яанус Пийрсалу: ложные данные стали судьбоносными для абхазских эстонцев
В 2015 году не было никакой надобности менять политику предоставления гражданства потомкам оптантов-абхазских эстонцев, пишет в Postimees журналист Яанус Пийрсалу.
Работодатели в бешенстве: государство хочет обязать их проверять, законно ли у них работают иностранцы
Предприниматели считают, что проверять законность работы людей в Эстонии должно государство, а не они. Читать далее...
Прокуратура подозревает эстонских работников банка Danske в значительно большем отмывании денег
Количество предварительные преступлений в расследовании отмывания денег в банке Danske Bank перевалило отметку в десять, а общий объем связанных с ним денег за два миллиарда долларов, подтвердила Postimees пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас. Читать далее...
Жители Эстонии скупают туры в теплые страны: топовые направления не изменились
Пасмурная погода этой зимой увеличила продажи туров в теплые страны – в этом году большинство путешественников из Эстонии проводят зимний отпуск в Египте, на Канарских островах и в Таиланде. Читать далее...
США пытаются понять, что стоит за отставкой правительства РФ
США пытаются понять, что стоит за новостями об отставке правительства РФ. Об этом в среду, 15 января, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус. Читать далее...
В Ида-Вирумаа финнам продают Нарву вместе с Ивангородом
На проходящей в эти выходные в Хельсинки туристической ярмарке Matka северным соседям предложат совершенно новый пакет, который включает посещение как Нарвской, так и Ивангородской крепости. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Полиция ищет хулиганов, которые испортили стену дома в Таллинне
Кесклиннаское отделение полиции просит помощи в опознании лиц, которые в ноябре прошлого года испортили принадлежащее квартирному товариществу имущество по адресу Пярнуcкое шоссе, 82. Двое молодых мужчин, показанных на видео, изрисовали стену многоквартирного дома краской. Читать далее...
Безумные американские горки: рынок недвижимости Эстонии сейчас и 20 лет назад
Ясное дело, что за последние 20 лет цены на недвижимость менялись туда-сюда, и хотя вскоре рост цен может наконец замедлить свой ход и даже притормозить, окончательное снижение цен предсказать трудно. Читать далее...
Языковая инспекция: полицейские, врачи и педагоги Ида-Вирумаа стали лучше владеть эстонским языком
Языковая инспекция проверяет знание эстонского у полицейских Ида-Вирумаа и заверяет, что владение государственным языком у стражей правопорядка улучшилось. Читать далее...
Эстонскому рекорду холода исполняется 80 лет: будет ли он когда-нибудь побит?
Завтра исполняется 80 лет температурному рекорду в Эстонии. Нынешней зимой, когда стабильно держится плюсовая температура, кажется особенно невероятным, что за окном мог бы царить 40-градусный мороз. Читать далее...
В самой большой автошколе Эстонии получение прав обойдется более чем в 1000 евро
Начиная со следующего месяца в самой крупной автошколе Эстонии Autosõit полный пакет обучения на B-категорию будет составлять 1075 евро, что на 164 евро больше, чем сейчас. Читать далее...