Собачий детектив: хозяйка потерявшегося пса обвиняет приют в попытке кражи, приют хозяйку - во лжи

"Я была в курсе, что нам уже звонили, и мы знали, что за ним (за хаски - прим. ред.) приедут. Потом позвонили, видимо, вы и спросили насчет хаски. Я подумала, что это уже про другую хаски. Мне казалось, что с одной уже все ясно, и у нее есть хозяин", - объясняет по-русски Кюлли.

С этого момента разговор, запись которого журналист Rus.Postimees дважды прослушал в офисе приюта, словно идет на разных языках.

"У нее есть чип. Вы его не проверили. Они могли просто взять и забрать мою собаку?" - напористо говорит Юлия.

"Вы недовольны тем, что ваш папа забрал собаку? Но откуда он знал, что ваша собака у нас?" - продолжает Кюлли. Ее вопрос понятен - ведь ответ на него подтверждает, что с владельцами связались и предложили им приехать.

Совсем в другом свете воспринимает вопрос Юлия:

"Видимо, за неимением аргументов, она перешла на личности, мол как и почему потеряли", - так на это реагирует Юлия, описывая инцидент в Фейсбуке.

"О моей семье разговаривать не будем. Почему вы не проверили чип и не связались со мной?" - говорит она по телефону.

"Вы сейчас зря отнимаете наше время", - заключает Кюлли, ни разу за четыре минуты не повышая тон. На это Юлия интересуется, записывается ли разговор, и просит предоставить ей запись для обращения в службу защиты потребителей или суд. Разговор завершается.

Релика обращает внимание на еще несколько несоответствий в нашумевшем посте в Фейсбуке.

"Юлия пишет, что ей сообщила соседка. Но нам сообщила о собаке Анна, и больше никто не знал, что эта собака находится здесь. Но Анна не могла связаться с Юлией, у нее не было ее телефона и она не знакома с ней".

Релика снова берется за свой телефон и показывает историю звонков.

14 января, то есть вечером того же дня, когда все произошло, Релика трижды звонила Юлии в районе 17 часов, но та не подняла трубку. Затем Релика попробовала связаться с Алексеем. И в 18.45 Релика снова звонит Юлии.

"Я хотела выслушать ее мнение и принесла ей извинения. Она так же со мной разговаривала, как до этого с Кюлли", - признает руководитель приюта.

"Наша ошибка только в том, что мы отдали собаку - потому что фамилия хозяйки и приехавшего за ней мужчины совпадала и человек знал, что такую собаку к нам привезли. И мы отдали ее ему, не спросив ветеринарный паспорт. Но то, как она утверждает, что мы не проверяли чип - это ложь. Мы неправы в том, что доверились папе и не спросили у него документ на собаку. Все остальное мы сделали так, как надо, по правилам. Больше мы этого делать не будем. Пусть нам это грозит новыми проблемами. Отныне - только по предъявлению паспорта", - обещает директор приюта.