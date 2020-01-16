Собачий детектив: хозяйка потерявшегося пса обвиняет приют в попытке кражи, приют хозяйку - во лжи

Почти 400 комментариев, свыше 450 лайков и более 130 перепостов собрала на сегодняшний день в одной из русскоязычных групп Фейсбука история пользователя Lia Essen, рассказавшей о том, как ее собака вырвалась из рук во время прогулки, после чего оказалась в Таллиннском приюте для домашних животных, откуда якобы чуть не попала в чужие руки - то ли по халатности, то ли по злому умыслу работников.
Пост приводится с сокращениями:
"Стали искать, ездить, смотреть. Часа через полтора-два звонит соседка и говорит, что вашу собаку забрали в Paljassaare varjupaik.
Звоню туда, мне говорят: у нас две хаски, одна уже неделю сидит, а другую только привезли. Я говорю, проверьте, у нее есть чип; у нее есть медалька с телефоном на шее и глаза необычные. Нет, говорят, не ваша, к тому же мы уже нашли ее хозяев, они за ней сейчас приедут.
Я папе говорю, что сердцем чую - не так что-то, съезди к ним. Приезжает прямо перед этими "настоящими хозяевами" - НАША!!!
У него не спросили ни документы, ни про собаку - тупо взяли деньги и вышвырнули. Звоню им обратно, говорю, как так-то? Вы чип проверяли или просто всем подряд собак за бабло раздаете?
Какая тут вода началась... она выкручивалась, как уж на сковородке. потом, видимо за неимением аргументов, перешла на личности.
Я говорю, что вы даже не удосужились проверить чип перед тем, как отдавать собаку другим людям. А может вы хотели, чтобы она пару ночей там посидела, а потом все же оказалось, что это она, и вы бы нам выкатили счет за проживание?
Разговаривала по-хамски, даже не извинилась за ошибку, пыталась отвертеться всеми способами.
Это же подсудное дело! Чуть ли не воровство собаки у хозяина!"
Директор приюта Релика Линд в ответ на запрос Rus.Postimees категорически заявила, что описанная владелицей собаки ситуация не соответствует истине.
Репортер Rus.Postimees просмотрел записи видеокамер и прослушал записи телефонных звонков на месте, пообщался с работниками приюта, а также с женщиной, первой обнаружившей убежавшую собаку. В результате сложилась несколько иная картина произошедшего.
Сначала в приют звонит Анна, живущая рядом с тем местом, где обнаружилась собака. Она гуляла там с коляской. Приют тут же выслал на место своего ловца собак. Тот поймал бесхозную собаку, проверил ее чип и сразу связался с приютом, запросив контактный номер владельца.
В 15.15, согласно бумагам, факт поимки собаки был зарегистрирован.
В 15.16 ловец звонит по номеру владелицы, Юлии (та самая пользователь Фейсбука Lia Essen), но ему не отвечают.
"Он звонил на месте, чтобы собаку вообще не везти сюда, а по возможности отдать хозяину сразу. Мы всегда так делаем", - объясняет Релика Линд.
Затем ловец приезжает в приют, выходит из машины с пойманной собакой и ведет ее в сторону клеток.
В 15.55 владелице собаки позвонила работница приюта Кайса. Именно она первой и сообщила, что собака находится у них. "Я сказала Юлии, что ее собака у нас, на Пальяссааре, что мы ее ждем", - говорит она. Данный звонок длился чуть менее минуты. Кайса демонстрирует это в своем телефоне.
В распоряжении приюта, как уточняет Релика Линд, имеются записи всех входящих звонков, тогда как исходящие звонки не записываются. Поэтому, к сожалению, нет документального подтверждения того, что именно было сказано в ходе этого разговора. По словам Кайсы, хозяйка заверила ее, что выезжает.
Всего пять минут спустя, ровно в 16.00 Юлия перезвонила. И уже начала говорить по-русски.
Кайса, которая говорит по-русски плохо, подозвала еще одну работницу, Кюлли, владеющую русским чуть свободнее.
"- Tallinna loomade varjupaik. Tere!
- Здравствуйте, сказали, что у вас наша собака может быть...
- Ваша собака, какая?
- Хаски, час назад убежала.
- Да, одну хаски привезли нам.
- У нее карие глаза и черная спинка.
- Черную спинку я видела, глаза не видела. Минутку... Да, у нас тут две хаски, одна может быть ваша.
- Хорошо, можно приехать за ней?
- Можно, Пальяссааре, 85 наш адрес.
- Скажите, это будет что-то стоить?
- Да-да, это стоит.. за транспорт - 24 евро и 20 цент (ответ приводится дословно - ред). Когда она пропала?
- Час назад или полтора, сегодня.
- Значит, наверное, ничего больше платить не придется.
- Тогда 24 евро?
- Да, 24 евро и 20 центов.
- Ааа, 24 и 20?
- Да-да.
- То есть, 50 евро всего?
- Нет! 24 евро и 20 центов.
- Хорошо, спасибо вам большое!"
В 16.08 Юлия перезванивает еще раз. Записи этого разговора в распоряжении приюта нет, однако, как говорят Релика и Кайса, в ходе него работница приюта сказала Юлии, что за собакой уже едут. Что соответствует истине, ведь Юлия уже дважды была поставлена в известность о местонахождении собаки и самолично подтвердила намерение забрать своего питомца в ближайшее время.
Тут можно только предположить, что позвонившую в 16.08 Юлию Кюлли приняла за совсем нового собеседника, тоже потерявшего в этот день своего хаски. Исходя из этого, она и сказала собеседнице, что хозяйка привезенной сегодня в приют собаки уже установлена и прямо сейчас едет за ней. Возможно, именно на этом этапе переполненная эмоциями хозяйка собаки и решила, что имеется в виду кто-то другой - совершенно посторонний человек, которому приют готов отдать ее собаку. Не исключено, что свою роль в недопонимании сыграл тот факт, что в то самое время, когда отец Юлии Алексей приехал за собакой дочери, другой владелец на белом мини-фургоне забирал свою немецкую овчарку.
В 16.47, как показывают видеозаписи камеры наблюдения, Алексей с собакой подходят к машине, и хаски забирается в багажник.
Больше никаких машин и никаких посетителей в это время в приюте нет - так же как и до этого и после этого. То есть, предполагаемые посторонние люди, которые якобы собирались забрать себе собаку Юлии, за весь вечер у дверей приюта не появляются.
Следующий телефонный разговор сторон произошел в 16.57, когда собака уже покинула приют. В ходе этого разговора Кюлли признает, что произошло недопонимание и пытается объяснить ситуацию. "Первым звонком занималась моя коллега. Я не была в курсе всего", - говорит она.
"Я была в курсе, что нам уже звонили, и мы знали, что за ним (за хаски - прим. ред.) приедут. Потом позвонили, видимо, вы и спросили насчет хаски. Я подумала, что это уже про другую хаски. Мне казалось, что с одной уже все ясно, и у нее есть хозяин", - объясняет по-русски Кюлли.
С этого момента разговор, запись которого журналист Rus.Postimees дважды прослушал в офисе приюта, словно идет на разных языках.
"У нее есть чип. Вы его не проверили. Они могли просто взять и забрать мою собаку?" - напористо говорит Юлия.
"Вы недовольны тем, что ваш папа забрал собаку? Но откуда он знал, что ваша собака у нас?" - продолжает Кюлли. Ее вопрос понятен - ведь ответ на него подтверждает, что с владельцами связались и предложили им приехать.
Совсем в другом свете воспринимает вопрос Юлия:
"Видимо, за неимением аргументов, она перешла на личности, мол как и почему потеряли", - так на это реагирует Юлия, описывая инцидент в Фейсбуке.
"О моей семье разговаривать не будем. Почему вы не проверили чип и не связались со мной?" - говорит она по телефону.
"Вы сейчас зря отнимаете наше время", - заключает Кюлли, ни разу за четыре минуты не повышая тон. На это Юлия интересуется, записывается ли разговор, и просит предоставить ей запись для обращения в службу защиты потребителей или суд. Разговор завершается.
Релика обращает внимание на еще несколько несоответствий в нашумевшем посте в Фейсбуке.
"Юлия пишет, что ей сообщила соседка. Но нам сообщила о собаке Анна, и больше никто не знал, что эта собака находится здесь. Но Анна не могла связаться с Юлией, у нее не было ее телефона и она не знакома с ней".
Релика снова берется за свой телефон и показывает историю звонков.
14 января, то есть вечером того же дня, когда все произошло, Релика трижды звонила Юлии в районе 17 часов, но та не подняла трубку. Затем Релика попробовала связаться с Алексеем. И в 18.45 Релика снова звонит Юлии.
"Я хотела выслушать ее мнение и принесла ей извинения. Она так же со мной разговаривала, как до этого с Кюлли", - признает руководитель приюта.
"Наша ошибка только в том, что мы отдали собаку - потому что фамилия хозяйки и приехавшего за ней мужчины совпадала и человек знал, что такую собаку к нам привезли. И мы отдали ее ему, не спросив ветеринарный паспорт. Но то, как она утверждает, что мы не проверяли чип - это ложь. Мы неправы в том, что доверились папе и не спросили у него документ на собаку. Все остальное мы сделали так, как надо, по правилам. Больше мы этого делать не будем. Пусть нам это грозит новыми проблемами. Отныне - только по предъявлению паспорта", - обещает директор приюта.
"Откуда вообще такое мнение, что мы кастрируем или стерилизуем и продаем найденных собак? - негодует Линд, заверяя, что все действия их организации прозрачны. - Мы даже в две первые недели не указываем на сайте имена собак, мы не имеем ничего права с ними делать, а только ждем, что за ними обратятся владельцы".