В Раквере нашли мертвого велосипедиста

Собранные к настоящему моменту данные указывают на то, что смерть могла наступить в результате ДТП. Для выяснения всех деталей произошедшего начато уголовное производство.

По имеющимся данным, 7 января поздним вечером велосипедист съезжал с горы на улице Валлимяэ, где врезался в бордюр и упал. После этого он направился к дому, где утром его нашли мертвым.