Чт, 16.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу
1

В Раквере нашли мертвого велосипедиста

Траурная свеча.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

По сообщению Идаской префектуры, 8 января утром возле дома на улице Валликраава в Раквере было найдено тело 34-летнего мужчины.

Собранные к настоящему моменту данные указывают на то, что смерть могла наступить в результате ДТП. Для выяснения всех деталей произошедшего начато уголовное производство.

По имеющимся данным, 7 января поздним вечером велосипедист съезжал с горы на улице Валлимяэ, где врезался в бордюр и упал. После этого он направился к дому, где утром его нашли мертвым.

В рамках уголовного дела была назначена экспертиза, результаты которой пока неизвестны.

Читать также

Актуально

За рубежом

Читать также

НАВЕРХ