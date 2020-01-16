В Раквере найден мертвым известный местный спортсмен

По сообщению Идаской префектуры, 8 января утром возле дома на улице Валликраави в Раквере было найдено тело 34-летнего мужчины. По данным Virumaa Teataja, речь идет о тренере и бывшем волейболисте Хендрике Курике.
Собранные к настоящему моменту данные указывают на то, что смерть могла наступить в результате ДТП. Для выяснения всех деталей произошедшего начато уголовное производство.
По имеющимся данным, 7 января поздним вечером велосипедист съезжал с горы на улице Валлимяэ, где врезался в бордюр и упал. После этого он направился к дому, где утром его нашли мертвым.
В рамках уголовного дела была назначена экспертиза, результаты которой пока неизвестны.
34-летний Хендрик Курик работал тренером по волейболу в Раквереской спортивной школе. На протяжении многих лет он был членом представительной команды Раквереского волейбольного клуба, а также активным игроком в пляжный волейбол.