Чт, 16.01.2020
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  • В Раквере найден мертвым известный местный спортсмен
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В Раквере найден мертвым известный местный спортсмен

Траурная свеча.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

По сообщению Идаской префектуры, 8 января утром возле дома на улице Валликраави в Раквере было найдено тело 34-летнего мужчины. По данным Virumaa Teataja, речь идет о тренере и бывшем волейболисте Хендрике Курике.

Собранные к настоящему моменту данные указывают на то, что смерть могла наступить в результате ДТП. Для выяснения всех деталей произошедшего начато уголовное производство.

По имеющимся данным, 7 января поздним вечером велосипедист съезжал с горы на улице Валлимяэ, где врезался в бордюр и упал. После этого он направился к дому, где утром его нашли мертвым.

В рамках уголовного дела была назначена экспертиза, результаты которой пока неизвестны.

34-летний Хендрик Курик работал тренером по волейболу в Раквереской спортивной школе. На протяжении многих лет он был членом представительной команды Раквереского волейбольного клуба, а также активным игроком в пляжный волейбол.

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