Число проживающих в Эстонии граждан этой африканской страны растет быстыми темпами

Черной Африкой принято называть часть африканского континента, находящуюся к югу от пустыни Сахара и населенную преимущественно негроидными народами, в отличие от европеоидов Северной Африки.

Из стран этого региона в Эстонии более всего представлены граждане Нигерии. сообщает BNS.

По данным регистра, по состоянию на 1 января в Эстонии проживали 713 граждан Нигерии. По состоянию на 1 января прошлого года в Эстонии было 600 граждан Нигерии. Таким образом, согласно регистру, за год число проживающих в Эстонии нигерийских граждан выросло на 18,8 процента.

По состоянию на 1 января 2019 года в Эстонии проживали 913 человек с гражданством стран Черной Африки, граждане Нигерии составляли от их числа 65,7 процента. 1 января 2020 года этот показатель составлял 67,5 процента.

За исключением граждан Нигерии, по данным регистра число проживающих в Эстонии граждан всего двух стран Черной Африки превышает 50 человек. По состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживали 94 гражданина Камеруна и 72 гражданина Ганы.