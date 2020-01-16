Чт, 16.01.2020
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  • Число проживающих в Эстонии граждан этой африканской страны растет быстыми темпами

Число проживающих в Эстонии граждан этой африканской страны растет быстыми темпами

Три нигерийца в Харьюском уездном суде

ФОТО: Tairo Lutter

По данным регистра населения, в Эстонии проживает более 1050 граждан стран Черной Африки, около трех четвертей из них составляют граждане Нигерии. 

Черной Африкой принято называть часть африканского континента, находящуюся к югу от пустыни Сахара и населенную преимущественно негроидными народами, в отличие от европеоидов Северной Африки.

Из стран этого региона в Эстонии более всего представлены граждане Нигерии. сообщает BNS.

 По данным регистра, по состоянию на 1 января в Эстонии проживали 713 граждан Нигерии. По состоянию на 1 января прошлого года в Эстонии было 600 граждан Нигерии. Таким образом, согласно регистру, за год число проживающих в Эстонии нигерийских граждан выросло на 18,8 процента.

По состоянию на 1 января 2019 года в Эстонии проживали 913 человек с гражданством стран Черной Африки, граждане Нигерии составляли от их числа 65,7 процента. 1 января 2020 года этот показатель составлял 67,5 процента. 

За исключением граждан Нигерии, по данным регистра число проживающих в Эстонии граждан всего двух стран Черной Африки превышает 50 человек. По состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживали 94 гражданина Камеруна и 72 гражданина Ганы.

По состоянию на 1 января в Эстонии по данным регистра населения проживали 49 граждан ЮАР, 23 гражданина Судана, 20 граждан Кении и 10 граждан Эфиопии. Граждане этих семи стран составляют 92,9 процента проживающих в Эстонии по состоянию на 1 января граждан стран Черной Африки.

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