Фото: от чего зависят цены однокомнатных квартир в Пыхья-Таллинне

Как выяснилось при анализе объявлений на портале KV.EE, продавцы высоко ценят место расположения своих квартир. Также большую роль играет наличие или отсутствие в них ремонта.
Мы выбрали пять однокомнатных квартир приблизительно одной и той же площади, но находящиеся в разных частях Пыхья-Таллинна - от Копли - до Штромки.
Квартира площадью 28,8 м2 находится на третьем этаже четырехэтажного кирпичного дома. Квартира требует ремонта, но, как сказано в объявлении, человек без претензий может сразу въехать в нее и жить, пользуясь всей мебелью и техникой.
Площадь квартиры 26,7 м2. В ней ослось немного мебели, но в принципе, ее можно назвать свободной для начала ремонта. Цена квадратного метра этой квартиры - 2 135 евро. Видимо, сыграла свою роль относительная близость к морю.
Площадь квартиры 27,3м2. Сделан санитарный ремонт, неплохая сантехника, тихое зеленое место недалеко от торгового центра "Арсенал".
Квартира площадью 28,9 м2 расположена в логистически очень удобном месте - недалеко от пляжа, рядом с магазинами и остановками городского транспорта. Несколько лет назад в квартире сделан серьезный ремонт.
Только что отремонтированная квартира расположена в 500 метрах от моря на первом этаже реновированного дома. Дизайнерский ремонт, мебель и декор входят в цену.