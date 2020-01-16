Чт, 16.01.2020
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  • Фото: от чего зависят цены однокомнатных квартир в Пыхья-Таллинне

Фото: от чего зависят цены однокомнатных квартир в Пыхья-Таллинне

ФОТО: KV.EE

Как выяснилось при анализе объявлений на портале KV.EE, продавцы высоко ценят место расположения своих квартир. Также большую роль играет наличие или отсутствие в них ремонта. 

Мы выбрали пять однокомнатных квартир приблизительно одной и той же площади, но находящиеся в разных частях Пыхья-Таллинна - от Копли - до Штромки. 

Квартира на улице Васара, цена 52 000 евро

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 28,8 м2 находится на третьем этаже четырехэтажного кирпичного дома. Квартира требует ремонта, но, как сказано в объявлении, человек без претензий может сразу въехать в нее и жить, пользуясь всей мебелью и техникой. 

Квартира на улице Мадала, цена 56 999 евро

ФОТО: KV.EE

Площадь квартиры 26,7 м2. В ней ослось немного мебели, но в принципе, ее можно назвать свободной для начала ремонта. Цена квадратного метра этой квартиры - 2 135 евро. Видимо, сыграла свою роль относительная близость к морю.

Квартира на улице Эрика, цена 59 999 евро

ФОТО: KV.EE

Площадь квартиры 27,3м2. Сделан санитарный ремонт, неплохая сантехника, тихое зеленое место недалеко от торгового центра "Арсенал".

Квартира на улице Кари, цена 65 000 евро

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 28,9 м2 расположена в логистически очень удобном месте - недалеко от пляжа, рядом с магазинами и остановками городского транспорта. Несколько лет назад в квартире сделан серьезный ремонт.

Квартира на Пельгуранна, цена 68 900 евро

ФОТО: KV.EE

Только что отремонтированная квартира расположена в 500 метрах от моря на первом этаже реновированного дома. Дизайнерский ремонт, мебель и декор входят в цену. 

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