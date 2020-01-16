Фото: от чего зависят цены однокомнатных квартир в Пыхья-Таллинне

Мы выбрали пять однокомнатных квартир приблизительно одной и той же площади, но находящиеся в разных частях Пыхья-Таллинна - от Копли - до Штромки.

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 28,8 м2 находится на третьем этаже четырехэтажного кирпичного дома. Квартира требует ремонта, но, как сказано в объявлении, человек без претензий может сразу въехать в нее и жить, пользуясь всей мебелью и техникой.

ФОТО: KV.EE

Площадь квартиры 26,7 м2. В ней ослось немного мебели, но в принципе, ее можно назвать свободной для начала ремонта. Цена квадратного метра этой квартиры - 2 135 евро. Видимо, сыграла свою роль относительная близость к морю.

ФОТО: KV.EE

Площадь квартиры 27,3м2. Сделан санитарный ремонт, неплохая сантехника, тихое зеленое место недалеко от торгового центра "Арсенал".

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 28,9 м2 расположена в логистически очень удобном месте - недалеко от пляжа, рядом с магазинами и остановками городского транспорта. Несколько лет назад в квартире сделан серьезный ремонт.

ФОТО: KV.EE