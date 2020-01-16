Таллинн потратит на закупку русскоязычных передач у ПБК 715 000 евро

Сам договор между Таллинном и фирмой был заключен во вторник. Он предусматривает производство и показ на Первом Балтийском канале 183 передач "Доброе утро, Таллинн!" по будням с 7:00 до 9:00 в период с 13 января по 31 декабря. Передача "Наша столица", посвященная городским темам, продолжительностью не менее 30 минут выйдет в эфир как минимум 40 раз с января по декабрь текущего года. Также в период с января по декабрь 2020 года в эфир выйдет 20 передач "Русский вопрос", что обойдется городу в 115 940 евро.