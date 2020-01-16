Владимир Путин и Дмитрий Медведев. ФОТО: DMITRY ASTAKHOV/AFP

Вечерние выпуски новостей на федеральных каналах вчера 15 января расхваливали Михаила Мишустина, предложенного президентом Владимиром Путиным на пост премьера, и восторгались посланием президента Федеральному собранию.

Хотя каналы и сообщали об отставке правительства в начале своих выпусков, значительная их часть была посвящена посланию и Мишустину. Лишь НТВ нашло время на то, чтобы вспомнить ключевые вехи карьеры уходящего премьера Дмитрия Медведева - возможно, потому что его вечерний выпуск новостей вышел в эфир раньше, чем появилась новость о кандидате в премьеры.

«Рубежный день в российской политике»

Ведущий Первого канала Виталий Елисеев назвал 15 января «рубежным днем в российской политике». «События, которые произошли сегодня, запустили отсчет нового сезона государственного строительства. Таких событий два. Президент огласил послание Федеральному собранию. А сразу после этого правительство в полном составе подало в отставку, и глава государства ее принял», - сказал он.

Ведущий Эрнест Мацкявичюс при этом назвал послание президента «главным политическим событием начавшегося года». По его словам, оно «стало беспрецедентным с точки зрения выдвинутых политических, экономических и социальных инициатив. Владимир Путин сообщил о целом комплексе мер, призванных повысить уровень доходов российских семей и исправить демографическую ситуацию».

Отставка правительства

Все каналы выделили отставку правительства как одну из главных новостей в начале часа при средней длине сюжета в пять-шесть минут. При этом они главным образом показывали встречу Путина и Медведева с кабинетом министров, на которой Медведев объявил об отставке правительства, а Путин предложил ему пост заместителя председателя Совета безопасности.

При этом они не вдавались в детали произошедшего и не делали попытки проанализировать причины отставки.

Крен в сторону послания был и в ток-шоу «60 Минут» на «России 1», которая в своей специфике сфокусировалась на отставке правительства спустя два часа после того, как о ней стало известно. Отставку правительства ведущая Ольга Скабеева назвала «информационной бомбой».

Из всех присутствующих в студии гостей только записной либерал Борис Надеждин сделал попытку проанализировать произошедшее.

«Такие мощные политические ходы, как смена правительства, кстати, в стабильной политической ситуации, нет же кризиса, ничего нет, это говорит о том, что просто запущен механизм передачи власти, все будет гораздо быстрее. Второе. Конечно, как это сказать, ну я не удержусь все-таки, при всем уважении к правящей партии, фамилия исполняющего обязанности премьер-министра России не была понятна и известна абсолютно никому еще несколько минут назад, что означает, что все решения в стране реально принимает один человек - Путин Владимир Владимирович. Кому-то это нравится. Мне это не очень», - сказал он.

Дифирамбы посланию

Материалы же о послании Федеральному собранию занимали львиную долю выпусков новостей. Каналы отдельно выделяли предложенные Путиным поправки в Конституцию, в частности, увеличивающие роль парламента в формировании правительства, инициативы по увеличению рождаемости и улучшению системы здравоохранения, а также предложения обеспечить бесплатный доступ к «социально значимым» сайтам и бесплатное питание для младших школьников.

Каналы также показали российских парламентариев, поющих дифирамбы предложениям, и медицинских специалистов, жалующихся на проблемы в отрасли, чтобы подчеркнуть необходимость предложенных Путиным реформ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в частности, сказала, что «президент очень смелое принял решение передать часть своих полномочий, которые были исключительно прерогативой президента, парламенту. Это сигнал обществу, что у нас стабильная политическая система, и президент не боится этого. Наоборот, считает, что нужно поднимать авторитет и роль парламента в нашей стране. Это не ослабление президентской власти. Это усиление России как демократического государства через усиление парламента».

Ей вторил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, говоря, что тем самым «расширяется демократия».

Старший врач скорой медицинской помощи Ольга Мото обрисовала мрачную картину происходящего в регионах в репортаже Первого Канала: «Живем в XXI веке, а на самом деле у нас кроме градусника и фонендоскопа ничего нет на месте, в деревнях имею в виду. Это очень страшно. И даже сейчас в поликлиниках не могут больше 10 человек обследовать, понимаете, в городе».

Отрезвляющий комментарий про стоимость предложенных Путиным мер сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в «Вестях», говоря, что это «дорогое послание». «То есть, такого, наверное, дорогого послания мы еще не видели. Министерство финансов уже ищет эти резервы, они немаленькие, они могут коснуться полпроцента ВВП - почти пятьсот миллиардов рублей», - отметил он.

Мишустин и налоговая система

При этом каналы на все лады расхваливали Михаила Мишустина за созданную им налоговую систему.

Ведущий Эрнест Мацкявичюс на России 1 сказал, что Мишустин возглавляет ФНС почти десять лет и «известен как человек, который создал самую эффективную на сегодняшний день систему налогов и сборов».

Корреспондент Павел Зарубин в биографии Мишустина показал фрагмент с международной конференции, где Мишустин продемонстрировал видеоролик, в котором говорилось следующее:

«Несколько простых инструкций. Выбросите компьютер. Вернитесь к счетам и перу для письма. Боритесь с технологиями. Будьте ближе к природе. Выстругайте свой следующий айфон из дуба. И самое главное! Не доверяйте никому! Кроме ФНС России. Мы помогаем всем и все упрощаем!»

Один из возможных участников конференции сказал: «Могу заверить вас, что Служба налогов и таможни Ее Величества королевы Великобритании и Служба внутренних доходов США даже близко не настолько дружелюбна к пользователям».

«Только в прошлом году благодаря налоговой службе в бюджет России поступило почти двадцать триллионов рублей. На эти деньги страна развивалась. Теперь Михаилу Мишустину, решившему, казалось бы, нерешаемую задачу нормализации отношений общества и налоговиков, отвечать за развитие экономики всей страны», - отметил Зарубин.

Корреспондент Павел Пчелкин на Первом Канале рассказал, что российская налоговая система становится полностью автоматизированной - и «это, конечно, влияет на сборы налогов, которые растут на 7% каждый последний год». «Даже космонавт Павел Виноградов в 2015 году заплатил налоги из космоса», - отметил он.

НТВ и Россия 1 выпустили «специальные» эфиры в 11 вечера по Москве, в которых помимо краткого пересказа послания Путина были биографии Мишустина.

Несколько слов о Медведеве

Только НТВ нашло время, чтобы напомнить зрителям о карьере уходящего премьера Дмитрия Медведева.

Ведущая Елена Спиридонова отметила, что он стал «абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы главой правительства: этот пост он занимал больше семи лет».