Жители Эстонии скупают туры в теплые страны: топовые направления не изменились

На данный момент больше всего путешествий забронировано на самое холодное время в Эстонии, то есть на период с января по май. Этой зимой, как и в прошлые, начались вылеты в самые популярные места для отдыха – в Египет и на Канарские острова. Туда можно добраться из Таллинна прямыми чартерными рейсами. По статистике Estravel, средняя стоимость тура в Египет составляет 550 евро; средняя цена тура на Канары – 809 евро на человека.

Популярность набирают и курорты, расположенные намного дальше – Таиланд, Мексика, Вьетнам, Доминиканская Республика и Куба. Как правило, чем дальше находится курорт, тем дольше длится путешествие. Если в Египет уезжают в основном на неделю, то при выборе дальнего направления этот период вырастает до двух-трех недель.

По словам директора отдела маркетинга Estravel Айри Илиссон, статистика Estravel показывает в среднем пятипроцентный рост популярности пляжных туров, по сравнению с прошлым годом: «Пакетный тур – это очень удобный способ путешествовать. На рынке доступно множество туров на практически любой бюджет, а выбор курортов очень широк».

«Помимо уже существующих возможностей путешествовать, с декабря Estravel получил возможность предлагать жителям Эстонии туры от крупнейшего и старейшего в Финляндии туроператора Aurinkomatkat OÜ в качестве единственного официального представителя в Эстонии, – добавила Илиссон. - Для жителей Эстонии это означает еще более широкий выбор пакетных туров. В ассортименте Aurinkomatkat есть пакетные туры на зиму на Канарские острова – Тенерифе, Лансароте, Фуэртевентуру и Гран-Канарию, при этом цены на такой отдых начинаются от 330 евро. Помимо этого, для нас интересен и широкий выбор туров на разные курорты Таиланда – Хуахин, Кхао Лак, Ко Ланту, Районг».

Уже сейчас стоит запланировать отдых на лето и осень, и забронировать подходящее путешествие. Например, места на туры во время каникул заполняются очень быстро. Жители Эстонии также все больше интересуются круизами. Самые популярные круизные регионы – это Карибское море, ОАЭ и Средиземное море.

Одна из новинок грядущего лета – прямые полеты из Таллинна в Рим два раза в неделю с авиакомпанией airBaltic. Рим может предложить каждому отдых по душе – там путешественник найдет и древние исторические памятники, и уютные итальянские кофейни, и, конечно, огромное количество итальянских блюд. Чтобы путешествие с семьей или большой компанией прошло лучше всего, стоит подумать об аренде виллы. В Италии предлагается множество вилл, например, посреди живописных виноградников, на сказочно красивом Амальфийском побережье или у берега легендарного озера Комо. Выбор широк, и каждый сможет найти вариант по душе.

Прямые полеты в Рим открывают возможность отправиться в круиз по Средиземноморью с комфортом. Многие круизы в этом регионе начинают свой маршрут именно из римского порта под названием Чивитавеккья. Например, недельный круиз по Средиземноморью от Royal Caribbean с отправлением из Рима стоит от 1000 евро на человека.

Еще одна новинка лета 2020 – это пакетные туры с прямыми полетами на греческий остров Кефалония.

На этом острове есть что посмотреть: живописные пляжи, пещеры, традиционные греческие деревни в горах и у моря. Кефалония – это популярное направление для отдыха для тех людей, которые хотят посмотреть на Грецию именно такой, какой она была раньше. Цены на неделю отдыха на этом острове начинаются от 399 евро.

Самые популярные летние направления в 2020 году:

1. Турция

2. Греция (Крит, Родос, Корфу, Кефалония, Пелопоннес и т.д.)

3. Болгария

4. Португалия

5. Черногория

6. Кипр

7. Италия