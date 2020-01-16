Фото ⟩ Подробности полицейской операции в Кохтла-Ярве: там обстреляли два автобуса с людьми

В четверг во второй половине дня полиция остановила движение в районе улицы Калеви в Кохтла-Ярве и оградила лентой жилой дом по адресу Калеви, 16, пишет Põhjarannik.

«Люди не могут попасть в дом, также никого не выпускают из этого дома. Мы хотели узнать, что происходит, но полицейские сказали лишь, что они проверяют некую информацию», - рассказала изданию Põhjarannik проживающая в этом доме Ирина.

По словам пресс-секретаря полиции Кристины Костиной, около 15:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве из окна жилого дома стреляли по двум автобусам. «В одном автобусе были пассажиры, во втором находился только водитель. В результате этого инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают полицейские патрули, силы быстрого реагирования, криминалисты и оперативная группа. Полицейские задержали трех юношей, которых есть основание подозревать в совершении этого преступления», - рассказала она. По уточненным полицией данным, одному из задержанных 20 лет, двое же являются несовершеннолетними.

Пока неизвестно, стреляли молодые люди из огнестрельного или пневматического оружия. На данный момент известно, что никто не пострадал.

«Специалисты осматривают место происшествия, в ходе расследования будут установлены детали этого инцидента. Можем заверить, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает», - добавила она.