В Кохтла-Ярве идет полицейская операция: там обстреляли два автобуса с людьми
Сегодня, 16 января, полиция провела в Кохтла-Ярве спецоперацию. Это было вызвано тем, что в городе обстреляли два автобуса с людьми.
В четверг во второй половине дня полиция остановила движение в районе улицы Калеви в Кохтла-Ярве и оградила лентой жилой дом по адресу Калеви, 16, пишет Põhjarannik.
«Люди не могут попасть в дом, также никого не выпускают из этого дома. Мы хотели узнать, что происходит, но полицейские сказали лишь, что они проверяют некую информацию», - рассказала изданию Põhjarannik проживающая в этом доме Ирина.
Пресс-секретарь Идаской префектуры Кристина Костина сообщила в 16:13, что пока сведений мало: полиция подозревает, что были обстреляны два автобуса, пока неясно из огнестрельного или пневматического оружия.
По словам пресс-секретаря полиции Кристины Костиной, около 15:00 им поступило сообщение, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве из окна жилого дома стреляли по двум автобусам. «В одном автобусе были пассажиры, во втором находился только водитель. В результате этого инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают полицейские патрули, силы быстрого реагирования, криминалисты и оперативная группа. Полицейские задержали трех несовершеннолетних, которых есть основание подозревать в совершении этого преступления», - рассказала она.
«Специалисты осматривают место происшествия, в ходе расследования будут установлены детали этого инцидента. Можем заверить, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает», - добавила она.