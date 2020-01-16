Суд подозревает, что за деловым спором двух компаний стоит преступный умысел

Летом 2018 года лопнула известная логистическая компания Via3L Spedition, которой управляли Лаури Латт и Элмер Маас. Почти все сотрудники покинули компанию за одну ночь. По сути, персонал в полном объеме перешел на работу в ранее созданную логистическую компанию Nordic Spedition, которая с тех пор значительно выросла.

Крупные собственники Via3L Spedition во главе с Меэлисом Сааресалу назвали инцидент крупной кражей. Утверждается, что было присвоено все оборудование, а также клиенты, которые являются наиболее важным активом логистической компании. Владелец сказал, что компания была парализована и больше не могла нормально обслуживать своих клиентов.

Латт и Маас ответили через своего представителя, что это подлая клевета. Они утверждают, что ничего не украли, но покинули компанию, потому что все переговоры с мажоритарными акционерами зашли в тупик.

Вскоре крупные владельцы обратились в суд с иском о возмещении убытков cо сбежавших работников в размере 6,5 миллионов евро. Менее известно то, что примерно в то же время Пыхьяская окружная прокуратура также начала расследование этого дела, чтобы установить предпосылки возможной кражи.

Спустя год, прошлой осенью, прокуратура решила закрыть дело. «Оценив собранные доказательства, мы сочли, что совершенные действия не являются уголовными преступлениями», - сказал Каарел Каллас, сотрудник по связям с общественностью прокуратуры.

Прокуратура расследовала сквозь пальцы

Понятно, что владельцам Via3L Spedition, которые все еще чувствовали, что их деловые партнеры раздели их до нитки, не понравился такой ход вещей. Они обжаловали это решение в госпрокуратуре, где желанной справедливости не добились. Затем они обратились в окружной суд, где их апелляция, как ни удивительно, была в конце года удовлетворена. Это означает, что прокуратура обязана вновь открыть дело. Такие вещи случаются не очень часто.

Объяснения суда показывают, что прокуратура была небрежна в своей работе. Например, ей вменяют односторонность расследований и пренебрежение некоторыми фактами, которые могут указывать на преступление. Суд пришел к выводу, что произошедшее на Via3L Spedition требует дальнейшего расследования, прежде чем можно будет определить, имела ли место кража.

Каарел Каллас подтвердил, что они продолжают расследование. «На данный момент нельзя спекулировать результатами, но, очевидно, это не формальность», - сказал он. Что именно делается, будет ли кто-то еще допрошен и получает ли прокуратура новые документы, он не уточнил.

Странные пляски вокруг названия

Представители Via3L Spedition также не хотели прояснить свои позиции. Меэлис Сааресалу также подтвердил, что уголовные расследования были возобновлены, а гражданский спор идет полным ходом.

Представляющий руководителей-перебежчиков, а также сотрудников фирмы и саму фирму Nordic Spedition присяжный двокат Пааво Кох предположил, что вторая сторона, вероятно, сумела указать лишь на процедурные ошибки, которые не изменят общую картину. «Мы ожидаем окончательного урегулирования уголовного процесса, и тогда у нас будет правовая основа для того, чтобы подать в суд на крупных акционеров и (вкладчиков) и привлечь их к ответственности за клевету и искажение фактов», - пообещал Кох.

Однако на фоне уголовного расследования идет еще один судебный спор. Nordic Spedition предъявляет адвокату другой стороны, Раулю Отсу, иск против компании Nordic Sped OÜ, название которой, как видно, похоже на их имя. Компания, ранее известная как Jäätmelabor OÜ, изменила свое название только тогда, когда Nordic Spedition уже действовала и была известна общественности.