Видео ⟩ Полиция ищет хулиганов, которые испортили стену дома в Таллинне

Кесклиннаское отделение полиции просит помощи в опознании лиц, которые в ноябре прошлого года испортили принадлежащее квартирному товариществу имущество по адресу Пярнуcкое шоссе, 82. Двое молодых мужчин, показанных на видео, изрисовали стену многоквартирного дома краской.
«Порча городского пространства, что подразумевает и порчу фасадов зданий, вызывает большой материальный ущерб и портит общий вид города. За порчу чужого имущества полиция может назначить денежный штраф или даже тюремное заключение», – сказала молодежный полицейский Марлен Мийласте.
Если вы узнаете людей на видео или имеете другую полезную информацию о них, свяжитесь с полицейским Марлен Мийласте по телефону 53869732 или э-почте marlen.miilaste@politsei.ee