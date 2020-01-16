Видео ⟩ Полиция ищет хулиганов, которые испортили стену дома в Таллинне

«Порча городского пространства, что подразумевает и порчу фасадов зданий, вызывает большой материальный ущерб и портит общий вид города. За порчу чужого имущества полиция может назначить денежный штраф или даже тюремное заключение», – сказала молодежный полицейский Марлен Мийласте.

Если вы узнаете людей на видео или имеете другую полезную информацию о них, свяжитесь с полицейским Марлен Мийласте по телефону 53869732 или э-почте marlen.miilaste@politsei.ee