В Антарктиде этого эстонского капитана знают больше, чем Беллинсгаузена

Французам предложенный шоколад понравился настолько, что врач, уходя, тихонько подошел попросить, не может ли он отнести немного своим товарищам. Взамен нам принесли с большого корабля мягкую булку, бананы и персики, из которых вахтенные на камбузе соорудили прекрасный десерт. В качестве гарнира была каша, оставшаяся с завтрака и взбитая с медом и сгущенкой. Облизали даже ложечки. Было празднично и не без повода. Именно в этот день мы впервые ступили на антарктический материк, до сих пор мы высаживались только на прибрежных островах.

Мы нанесли визит и на аргентинскую полярную станцию «Адмирал Браун». Врач базы Мария Флоренсия Бланше пообещала нам проштемпелевать открытки и показала нам горку, с которой мы здорово покатались. Мы думали назвать ее масленичной горкой, хотя со взбитыми сливками была напряженка, а до февраля еще есть время.

Станция «Браун» была основана в 1951 году. После пожара 1984 года, уничтожившего большую часть здания, база действует только в качестве летней, на ней работают восемь человек. О пожаре в Антарктиде ходит легенда, что базу умышленно поджег врач, который хотел пораньше уехать домой. А когда ему это не разрешили, он выбрал для этого довольно экстремальный способ и поджег базу. Правда это или нет, но на американской базе Палмера шутили, что они своему врачу сказали: если он совсем затоскует по дому, пусть только скажет, больше ничего делать не нужно.

Мы все больше понимали, почему райский залив получил такое название. С горы и из резиновой лодки мы снимали кита, в прибрежной воде изучали криль, ездили смотреть гнезда бакланов, гнездящихся на скалах, а пингвины десятками плавали вокруг нас в бухте, прямо возле бортов. Когда, возвращаясь на резиновой лодке с аргентинской базы, мы повернули в бухту и увидели стоящего на якоре «Адмирала Беллинсгаузена», мы ахнули: так красив он был на фоне гор. И в отличие от туристов с большого корабля у нас была привилегия считать его своим временным домом.

ФОТО: CJ Kask

После обеда мы отправились во вторую поездку на резиновой лодке, на этот раз на чилийскую базу в пяти милях от нас, где, по словам ледового капитана Яануса, обычно вообще не бывает гостей. Это была долгая прекрасная поездка между ледяных полей с китами, тюленями и пингвинами, которые вновь сопровождали нас. Неожиданно на базе высадились туристы с большого круизного судна Le Boreal. Они добродушно взяли нас с собой на сушу. Мы видели пингвинов-альбиносов, отправили несколько открыток и получили приглашение в гости.

На каждом шагу мы встречали людей, которые громко и радостно реагировали на нашего ледового капитана Яануса. Со сколькими людьми Яанус встречался, работая на разных кораблях! Круг антарктических моряков не слишком велик и все между собой знакомы, Яанус проделал невероятно хорошую работу по формированию имиджа Эстонии. Когда после экскурсии и щедрого угощения мы вернулись в резиновую лодку, в моей голове возник вопрос, кого на самом деле в Антарктиде знают лучше, капитана Беллинсгаузена или капитана Яануса Ханнеса.

Вечером нас навестила команда аргентинского корабля, а Яанус нашел у себя в компьютере фотографию 2013 года, на которой он был вместе с нашими гостями. Она была сделана на аргентинской базе Карлин через неделю после того, как на той же базе прошел легендарный концерт Metallica. За столом воцарилась бурная дружба. Мир становится все теснее, мы не устаем удивляться.

Утром мы покинули рай, движемся дальше.

Марис Пруули,