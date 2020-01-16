Жительница Силламяэ: отсутствие гражданства мешает получить работу, а без работы нельзя получить гражданство

Если человеку, ходатайствующему о гражданстве, что-то осталось непонятным, она советует снова обращаться в департамент, не откладывать вопрос и не перекладывать его на родственников.

Ищут идеальных кандидатов

Мать Дианы, беспокоясь за дочь, уточняет: наличие гражданства позволило бы искать более высокооплачиваемую работу не только в частных фирмах, но и в государственных учреждениях - а это все-таки повышает шансы найти работу.

“Официально у нас очень много вакансий и, как говорят, работников не хватает, - говорит она. - На “бирже труда” много предложений. Но она туда также посылала CV и также не получила ответов”.

По мнению женщины, работодатели ищут каких-то идеальных людей - молодых, но при этом с большим опытом работы на такой же должности. И, конечно, со знанием языков.

“А ты или слишком стар - после 45-50, или слишком неопытен. Где такие великие специалисты, что в 20-30 лет имеют шикарный опыт работы?” - говорит мать Дианы.

Помогает ли гражданство найти работу?

Руководитель ида-вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк согласна, что в какой-то степени наличие гражданства помогает найти работу - если человек ищет работу в государственном секторе.

“Есть такие должности в государственном секторе, где это нужно, - говорит она. - Если, например, говорить о Кассе по безработице, но в нашей организации нет такого требования - есть требования по компетенции, эстонский язык должен быть на высшем уровне, русский язык тоже в Ида-Вирумаа нужен. И, конечно, высшее образование и другие требования.

Если человек хочет работать где-то в частном секторе - я думаю, это не главное. Выбор гражданства - это скорее желание самого человека, гражданином какого государства он себя считает. У нас свободное государство, человек сам решает”.

Могут ли частные работодатели требовать от соискателя наличия эстонского паспорта, Аннеки Теэлахк затруднилась ответить.

“Я не могу комментировать, какие требования выставляет частный работодатель… - говорит она. - Может быть, где-то это нужно. Но мне сейчас не приходит в голову, где это могло бы быть”.

По словам руководителя ида-вируского отделения Кассы по безработице, нельзя сказать в общем, где - в частном или в государственном секторе Ида-Вирумаа - рабочие места более высокооплачиваемые. Вакансии бывают очень разные.

Как ходатайствовать об эстонском гражданстве?

Ведущий специалист по обслуживанию клиентов Нарвского бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны Майму Владимирова сообщила:

“Получение гражданства – это серьезный шаг, и чтобы процесс прошел без запинок, советуем взрослому, желающему получить гражданство Эстонской Республики, выделить для этого время и провести подготовительную работу.

Перед подачей ходатайства о гражданстве следует ознакомиться со всей необходимой информацией, которая есть на эстонском, русском и английском языках на сайте Департамента полиции и погранохраны”.

Информация на русском языке находится здесь. Совет также можно получить и по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает сейчас по будним дням с 8 до 19 часов.