Чт, 16.01.2020
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Жительница Силламяэ: отсутствие гражданства мешает получить работу, а без работы нельзя получить гражданство

Паспорт Эстонии.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В редакцию Rus.Postimees обратились две жительницы Силламяэ - мать и ее взрослая дочь Диана. По их словам, Диана хотела получить эстонское гражданство, чтобы устроиться на более высокооплачиваемую работу в госсекторе, но оказалось, что ее нынешний источник дохода - зарплата по договору подряда - не позволяет ходатайствовать о гражданстве. В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что ходатайствующий о гражданстве должен иметь постоянный доход в Эстонии. Но зарплата по договору подряда вполне подходит под это определение.

Требуется легальный доход в Эстонии

“Я сдала экзамен на знание конституции, - рассказала Диана. - Когда документы уже были готовы, я поехала в Департамент полиции и погранохраны в Нарву. Мне там сказали, что я работаю по договору подряда и при этом получается что-то не в порядке с налогами. Мне надо другую работу найти, и тогда будет возможность подавать на гражданство. А сейчас пока невозможно”.

По словам Дианы, сотрудница департамента не дала никакой официальной бумаги и лишь на словах объяснила ситуацию.

Женщина живет в Эстонии, учит эстонский язык и имеет постоянный источник дохода (что требуется для ходатайства о гражданстве), но этот доход получает по договору подряда. Работодателя договор подряда устраивает, и оформлять трудовой договор он не хочет.

По просьбе Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан выяснила подробности этой ситуации. Судя по всему, произошло недопонимание, и Диана на самом деле имела право ходатайствовать о гражданстве.

“Женщина, обратившаяся к вам, посетила бюро обслуживания в Нарве в порядке живой очереди в июне. Исключено, что в ходе беседы между клиентом и нашим сотрудником был бы языковой барьер – сотрудники Нарвского бюро говорят и на эстонском, и на русском языках. Ходатайства о гражданстве обратившаяся женщина не подавала.

Сейчас задним числом невозможно восстановить содержание беседы точно, но в случаях, когда к нам обращается клиент, наши сотрудники объясняют условия подачи ходатайства о гражданстве. Одним из таких обязательных условий является наличия легального дохода”.

По словам Виктории Корпан, легальным доходом считается:

  • заработанная законным путём заработная плата (форма трудовых отношений с работодателем в этом случае не имеет значения);
  • родительское пособие;
  • пособие по безработице;
  • доход от законной коммерческой деятельности или собственности;
  • пенсия;
  • стипендия;
  • алименты;
  • пособие, выплачиваемое в иностранном государстве;
  • содержание, получаемое от членов семьи, имеющих легальный доход.

“В ходатайстве о гражданстве следует также указать информацию о местах работы или учебы, - рассказала Виктория Корпан. - В ходе беседы мог быть задан вопрос о том, работает ли человек, на основании каких трудовых отношений. Также чиновник мог дать совет обратиться к своему работодателю, или, например, принести от работодателя справку, подтверждающую то, что человек работает и получает заработную плату, либо показать, например, выписку из банка, подтверждающую перевод заработной платы.

Работа на основании договора подряда ни в коем случае не является препятствием для получения гражданства. Важно наличие легального дохода, который легко подтвердить либо справкой от работодателя, либо выпиской с банковского счета”.

По словам пресс-секретаря, чтобы выяснить, корректно ли оформлен трудовой договор, работнику нужно обратиться к работодателю.

“Очень жаль, если при посещении бюро обслуживания человек не получил достаточно информации и инструкций к дальнейшим действиям”, - сказала Виктория Корпан.

Если человеку, ходатайствующему о гражданстве, что-то осталось непонятным, она советует снова обращаться в департамент, не откладывать вопрос и не перекладывать его на родственников.

Ищут идеальных кандидатов

Мать Дианы, беспокоясь за дочь, уточняет: наличие гражданства позволило бы искать более высокооплачиваемую работу не только в частных фирмах, но и в государственных учреждениях - а это все-таки повышает шансы найти работу.

“Официально у нас очень много вакансий и, как говорят, работников не хватает, - говорит она. - На “бирже труда” много предложений. Но она туда также посылала CV и также не получила ответов”.

По мнению женщины, работодатели ищут каких-то идеальных людей - молодых, но при этом с большим опытом работы на такой же должности. И, конечно, со знанием языков.

“А ты или слишком стар - после 45-50, или слишком неопытен. Где такие великие специалисты, что в 20-30 лет имеют шикарный опыт работы?” - говорит мать Дианы.

Помогает ли гражданство найти работу?

Руководитель ида-вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк согласна, что в какой-то степени наличие гражданства помогает найти работу - если человек ищет работу в государственном секторе.

“Есть такие должности в государственном секторе, где это нужно, - говорит она. - Если, например, говорить о Кассе по безработице, но в нашей организации нет такого требования - есть требования по компетенции, эстонский язык должен быть на высшем уровне, русский язык тоже в Ида-Вирумаа нужен. И, конечно, высшее образование и другие требования.

Если человек хочет работать где-то в частном секторе - я думаю, это не главное. Выбор гражданства - это скорее желание самого человека, гражданином какого государства он себя считает. У нас свободное государство, человек сам решает”.

Могут ли частные работодатели требовать от соискателя наличия эстонского паспорта, Аннеки Теэлахк затруднилась ответить.

“Я не могу комментировать, какие требования выставляет частный работодатель… - говорит она. - Может быть, где-то это нужно. Но мне сейчас не приходит в голову, где это могло бы быть”.

По словам руководителя ида-вируского отделения Кассы по безработице, нельзя сказать в общем, где - в частном или в государственном секторе Ида-Вирумаа - рабочие места более высокооплачиваемые. Вакансии бывают очень разные.

Как ходатайствовать об эстонском гражданстве?

Ведущий специалист по обслуживанию клиентов Нарвского бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны Майму Владимирова сообщила:

“Получение гражданства – это серьезный шаг, и чтобы процесс прошел без запинок, советуем взрослому, желающему получить гражданство Эстонской Республики, выделить для этого время и провести подготовительную работу.

Перед подачей ходатайства о гражданстве следует ознакомиться со всей необходимой информацией, которая есть на эстонском, русском и английском языках на сайте Департамента полиции и погранохраны”.

Информация на русском языке находится здесь. Совет также можно получить и по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает сейчас по будним дням с 8 до 19 часов.

“Подать ходатайство о гражданстве в бюро обслуживания начиная с марта 2017 года можно только в заранее забронированное время, - уточнила Майму Владимирова. - B порядке живой очереди такие ходатайства не принимаются. Забронировать время посещения можно в разделе "Действия, связанные с гражданством" на сайте”.

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