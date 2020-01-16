Жительница Силламяэ: отсутствие гражданства мешает получить работу, а без работы нельзя получить гражданство

В редакцию Rus.Postimees обратились две жительницы Силламяэ - мать и ее взрослая дочь Диана. По их словам, Диана хотела получить эстонское гражданство, чтобы устроиться на более высокооплачиваемую работу в госсекторе, но оказалось, что ее нынешний источник дохода - зарплата по договору подряда - не позволяет ходатайствовать о гражданстве. В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что ходатайствующий о гражданстве должен иметь постоянный доход в Эстонии. Но зарплата по договору подряда вполне подходит под это определение.
Требуется легальный доход в Эстонии
“Я сдала экзамен на знание конституции, - рассказала Диана. - Когда документы уже были готовы, я поехала в Департамент полиции и погранохраны в Нарву. Мне там сказали, что я работаю по договору подряда и при этом получается что-то не в порядке с налогами. Мне надо другую работу найти, и тогда будет возможность подавать на гражданство. А сейчас пока невозможно”.
По словам Дианы, сотрудница департамента не дала никакой официальной бумаги и лишь на словах объяснила ситуацию.
Женщина живет в Эстонии, учит эстонский язык и имеет постоянный источник дохода (что требуется для ходатайства о гражданстве), но этот доход получает по договору подряда. Работодателя договор подряда устраивает, и оформлять трудовой договор он не хочет.
По просьбе Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан выяснила подробности этой ситуации. Судя по всему, произошло недопонимание, и Диана на самом деле имела право ходатайствовать о гражданстве.
“Женщина, обратившаяся к вам, посетила бюро обслуживания в Нарве в порядке живой очереди в июне. Исключено, что в ходе беседы между клиентом и нашим сотрудником был бы языковой барьер – сотрудники Нарвского бюро говорят и на эстонском, и на русском языках. Ходатайства о гражданстве обратившаяся женщина не подавала.
Сейчас задним числом невозможно восстановить содержание беседы точно, но в случаях, когда к нам обращается клиент, наши сотрудники объясняют условия подачи ходатайства о гражданстве. Одним из таких обязательных условий является наличия легального дохода”.
По словам Виктории Корпан, легальным доходом считается:
- заработанная законным путём заработная плата (форма трудовых отношений с работодателем в этом случае не имеет значения);
- родительское пособие;
- пособие по безработице;
- доход от законной коммерческой деятельности или собственности;
- пенсия;
- стипендия;
- алименты;
- пособие, выплачиваемое в иностранном государстве;
- содержание, получаемое от членов семьи, имеющих легальный доход.
“В ходатайстве о гражданстве следует также указать информацию о местах работы или учебы, - рассказала Виктория Корпан. - В ходе беседы мог быть задан вопрос о том, работает ли человек, на основании каких трудовых отношений. Также чиновник мог дать совет обратиться к своему работодателю, или, например, принести от работодателя справку, подтверждающую то, что человек работает и получает заработную плату, либо показать, например, выписку из банка, подтверждающую перевод заработной платы.
Работа на основании договора подряда ни в коем случае не является препятствием для получения гражданства. Важно наличие легального дохода, который легко подтвердить либо справкой от работодателя, либо выпиской с банковского счета”.
По словам пресс-секретаря, чтобы выяснить, корректно ли оформлен трудовой договор, работнику нужно обратиться к работодателю.
“Очень жаль, если при посещении бюро обслуживания человек не получил достаточно информации и инструкций к дальнейшим действиям”, - сказала Виктория Корпан.
Если человеку, ходатайствующему о гражданстве, что-то осталось непонятным, она советует снова обращаться в департамент, не откладывать вопрос и не перекладывать его на родственников.
Ищут идеальных кандидатов
Мать Дианы, беспокоясь за дочь, уточняет: наличие гражданства позволило бы искать более высокооплачиваемую работу не только в частных фирмах, но и в государственных учреждениях - а это все-таки повышает шансы найти работу.
“Официально у нас очень много вакансий и, как говорят, работников не хватает, - говорит она. - На “бирже труда” много предложений. Но она туда также посылала CV и также не получила ответов”.
По мнению женщины, работодатели ищут каких-то идеальных людей - молодых, но при этом с большим опытом работы на такой же должности. И, конечно, со знанием языков.
“А ты или слишком стар - после 45-50, или слишком неопытен. Где такие великие специалисты, что в 20-30 лет имеют шикарный опыт работы?” - говорит мать Дианы.
Помогает ли гражданство найти работу?
Руководитель ида-вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк согласна, что в какой-то степени наличие гражданства помогает найти работу - если человек ищет работу в государственном секторе.
“Есть такие должности в государственном секторе, где это нужно, - говорит она. - Если, например, говорить о Кассе по безработице, но в нашей организации нет такого требования - есть требования по компетенции, эстонский язык должен быть на высшем уровне, русский язык тоже в Ида-Вирумаа нужен. И, конечно, высшее образование и другие требования.
Если человек хочет работать где-то в частном секторе - я думаю, это не главное. Выбор гражданства - это скорее желание самого человека, гражданином какого государства он себя считает. У нас свободное государство, человек сам решает”.
Могут ли частные работодатели требовать от соискателя наличия эстонского паспорта, Аннеки Теэлахк затруднилась ответить.
“Я не могу комментировать, какие требования выставляет частный работодатель… - говорит она. - Может быть, где-то это нужно. Но мне сейчас не приходит в голову, где это могло бы быть”.
По словам руководителя ида-вируского отделения Кассы по безработице, нельзя сказать в общем, где - в частном или в государственном секторе Ида-Вирумаа - рабочие места более высокооплачиваемые. Вакансии бывают очень разные.
Как ходатайствовать об эстонском гражданстве?
Ведущий специалист по обслуживанию клиентов Нарвского бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны Майму Владимирова сообщила:
“Получение гражданства – это серьезный шаг, и чтобы процесс прошел без запинок, советуем взрослому, желающему получить гражданство Эстонской Республики, выделить для этого время и провести подготовительную работу.
Перед подачей ходатайства о гражданстве следует ознакомиться со всей необходимой информацией, которая есть на эстонском, русском и английском языках на сайте Департамента полиции и погранохраны”.
Информация на русском языке находится здесь. Совет также можно получить и по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает сейчас по будним дням с 8 до 19 часов.
“Подать ходатайство о гражданстве в бюро обслуживания начиная с марта 2017 года можно только в заранее забронированное время, - уточнила Майму Владимирова. - B порядке живой очереди такие ходатайства не принимаются. Забронировать время посещения можно в разделе "Действия, связанные с гражданством" на сайте”.