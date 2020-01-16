К нам приезжает все больше иранцев и нигерийцев: за десять лет их численность в Эстонии выросла в 70 раз

Численность проживающих в Эстонии иранских граждан за последние годы резко выросла. Если по состоянию на 1 января 2018 года в Эстонии проживало 119, а на 1 января 2019 года — 195, то в начале этого года 307 граждан Ирана.

Таким образом, число проживающих в Эстонии граждан Ирана выросло за год к началу 2019 года на 64 процента, а к началу 2020 года на 57,4 процента за год.

По данным Регистра населения, на 1 января 2010 года в Эстонии проживало четыре гражданина Ирана, а пять лет спустя — 48 граждан Ирана. Таким образом, число иранских граждан, проживающих в Эстонии, за десять лет увеличилось в 76,7 раза.

Согласно Регистру населения, на 1 января этого года в Эстонии проживало 713 нигерийцев. По состоянию на 1 января прошлого года в Эстонии проживало 600 граждан Нигерии. Тем самым согласно Регистру населения, число нигерийских граждан, проживающих в Эстонии, увеличилось в этом году на 18,8 процента по сравнению с предыдущим годом.

По состоянию на 1 января 2018 года, по данным Регистра населения, в Эстонии проживали 435 нигерийцев, это значит, что к началу 2019 года число проживающих в Эстонии нигерийских граждан выросло на 38 процентов.

По состоянию на 1 января 2010 года согласно Регистру населения, в Эстонии жили десять, а пять лет спустя 108 нигерийцев. Таким образом, число проживающих в Эстонии нигерийских граждан выросло за десять лет в 71,3 раза.

Согласно Регистру населения, в начале 2018 года в Эстонии насчитывалось 189 бангладешских граждан, годом позже 255, а - на 1 января этого года 330. Таким образом, численность проживающих в Эстонии граждан Бангладеш в 2019 году выросла за год на 35, а в 2020 году на 29,4 процента.

По состоянию на 1 января 2010 года в Эстонии проживало 12 граждан Бангладеш, а год спустя - 33. За десять лет число граждан Бангладеш, проживающих в Эстонии, увеличилось в 27,5 раза.

Число проживающих в Эстонии пакистанских граждан также быстро увеличилось за последние десять лет. Согласно Регистру населения, на 1 января 2018 года насчитывалось 156 пакистанских граждан, на начало прошлого года 240, а на начало этого года 353. Таким образом, к началу 2019 года число проживающих в Эстонии граждан Пакистана увеличилось за год на 47,1 а к началу этого года на 54 процента.

Десять лет назад, согласно Регистру населения, в Эстонии проживало 19 граждан Пакистана, а на 1 января 2015 года - 57. Таким образом, число проживающих в Эстонии пакистанских граждан выросло в 18,5 раза.

Согласно Регистру населения, численность проживающих в Эстонии граждан Индии составляла 532 на начало 2018 года, 691 год спустя и 849 на 1 января этого года. Тем самым численность проживающих в Эстонии граждан Индии в 2019 году выросла за год на 30, а к началу 2020 года на