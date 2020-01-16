Подведомственные учреждения преобразуют в один департамент: это позволит сократить расходы

Правительство решило поддержать предложение министра образования и науки сформировать на основании услуг, предлагаемых фондами Innove, Archimedes, Эстонским фондом инфотехнологии (HITSA) и Эстонским центром по работе с молодежью (ENTK) единое ведомство, которое будет заниматься вопросами образования и молодежной работы, и которое будет носить название Департамент образования и по делам молодежи.

Правительство также одобрило предложение переименовать Языковую инспекцию в Языковой департамент, обеспечив сохранение автономности и роли Института эстонского языка. Министерство образования и науки получило задание подготовить соответствующий законопроект с таким расчетом, чтобы создаваемые ведомства приступили к работе не позднее 1 августа 2020 года.

Согласно анализу, заказанному министерством и проведенному центром прикладных исследований CentAR, предпочтительный сценарий для подведомственных министерству учреждений предусматривает, что учреждения, занимающиеся вопросами образования и молодежной работы, могли бы работать совместно, а языковой департамент – отдельно. Такой план помимо независимых аналитиков одобрило и руководство министерства, а также рабочая группа по консолидации подведомственных учреждений.

Представляя план министрам на кабинетном совещании, министр образования и науки Майлис Репс отметила, что этот шаг позволяет улучшить процессы сотрудничества и управления, увеличить взаимодействие между сферами управления министерства, а также сделать распределение обязанностей более четким и логичным, избежать дублирования и сократить расходы.

По словам министра государственного управления Яака Ааба, предстоящее объединение государственных учреждений предполагается как на административном, так и на содержательном уровне. «Эта реорганизация связана с государственной реформой, задача которой – улучшить процесс функционирования государства и сделать его более эффективным, – добавил Ааб. – Создание департамента касается не только сферы образования, но и общества в целом. Например, это позволит избежать в будущем дублирования задач разных ведомств, а значит упростит процесс делопроизводства для государства, заинтересованных групп и простых людей».