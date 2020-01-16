Кандидатом на пост вице-мэра Тарту от центристов избран Александр Широков

По словам руководителя тартуских центристов Яана Тоотса, был еще один кандидат, но он отозвал свою кандидатуру. Его имя Тоотс назвать не пожелал.

На данный момент работающий старейшиной волости Пейпсияэре 41-летний Александр Широков в 2018 году присоединился к партии «Эстония 200” и на выборах в Рийгикогу набрал 453 голоса. В сентябре прошлого года он покинул партию.

До этого Широков был центристом, но в сентябре 2017 года вместе с десятком других членов партии был исключен из нее. Причиной было намерение баллотироваться на местных выборах по внепартийным спискам.