Кандидатом на пост вице-мэра Тарту от центристов избран Александр Широков
Руководство тартуского отделения Центристской партии выбрало своего кандидата на должность вице-мэра Тарту – Александра Широкова.
По словам руководителя тартуских центристов Яана Тоотса, был еще один кандидат, но он отозвал свою кандидатуру. Его имя Тоотс назвать не пожелал.
На данный момент работающий старейшиной волости Пейпсияэре 41-летний Александр Широков в 2018 году присоединился к партии «Эстония 200” и на выборах в Рийгикогу набрал 453 голоса. В сентябре прошлого года он покинул партию.
До этого Широков был центристом, но в сентябре 2017 года вместе с десятком других членов партии был исключен из нее. Причиной было намерение баллотироваться на местных выборах по внепартийным спискам.
По словам Тоотса, Широков обещал вновь подать заявление на вступление в Центристскую партию после того, как его изберут кандидатом на пост вице-мэра Тарту.